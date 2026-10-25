600 مظلي فوق ألمانيا.. مناورات بريطانية فرنسية لاختبار جاهزية الناتو

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نفذت قوات بريطانية وفرنسية إنزالاً جوياً شمل 600 مظلي فوق ألمانيا، ضمن مناورات عسكرية واسعة لاختبار القدرة على مواجهة هجمات حديثة تستخدم الطائرات المسيّرة وأدوات الحرب الإلكترونية.
وقالت الحكومة البريطانية، الأحد، إن نحو 2500 جندي شاركوا في تدريبات استمرت سبعة أسابيع، وتضمنت واحدة من أكبر عمليات الإنزال الجوي البريطانية منذ عقدين، باستخدام أربع طائرات نقل من طراز "إيه 400 إم أطلس" تابعة لسلاح الجو الملكي.
وأُجريت مناورة "راينو تايتان" في مركز زينيلاغر للتدريب العسكري بألمانيا، وسط مخاوف من تحركات عسكرية روسية في أوروبا على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وقال وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينغ إن تهديدات القرن الحادي والعشرين تتطلب تحديث أساليب القتال، مؤكداً أن التمرين، بالتعاون مع الحلفاء الفرنسيين والألمان، يُظهر القدرة على نشر قوة جوية كبيرة بسرعة للدفاع عن أراضي حلف شمال الأطلسي.