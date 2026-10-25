مجزرة في نيجيريا.. عقب صلاة الجمعة

اقتحم مسلحون على دراجات نارية قرية بيناري بولاية تارابا ، وفتحوا النار على السكان عقب ، في هجوم قالت إنه أوقع ما لا يقل عن 40 قتيلاً.

وتباينت حصيلة الضحايا، إذ تحدث سكان عن إحصاء أكثر من 20 جثة وبقاء أشخاص في عداد المفقودين، فيما أعلنت الشرطة انتشال عشر جثث حتى مساء الجمعة.

وقال المسؤول المحلي مالام إن المهاجمين وصلوا على متن نحو 50 دراجة نارية، يستقل كل منها رجلان. وأضاف أنهم نهبوا متاجر واستولوا على أموال ومواد غذائية ومؤن، وسرقوا دراجات تركها أصحابها أثناء الفرار.

ووصف أحد السكان، إيسياكو موسى، حالة الذعر قائلاً إن الأهالي ركضوا في اتجاهات مختلفة بحثاً عن النجاة، وفق وكالة "فرانس برس".

وفي تطور منفصل، أعلن الجيش النيجيري، السبت، مقتل 15 شخصاً وصفهم بـ"الإرهابيين" في ضربة جوية بولاية ، شمال شرقي البلاد.