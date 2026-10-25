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عربي-دولي

ترتيبات جديدة في مطار الرياض.. تخصيص صالتين للرحلات الداخلية والدولية

Lebanon 24
25-10-2026 | 00:30
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ترتيبات جديدة في مطار الرياض.. تخصيص صالتين للرحلات الداخلية والدولية
ترتيبات جديدة في مطار الرياض.. تخصيص صالتين للرحلات الداخلية والدولية photos 0
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أعلن مطار الملك خالد الدولي في الرياض اعتماد توزيع جديد للرحلات اعتباراً من الأحد 25 تشرين الأول، بتخصيص الصالة رقم 1 للرحلات الداخلية، والصالة رقم 2 للرحلات الدولية التي تشغّلها الناقلات الوطنية.

ودعت إدارة المطار، في تنويه عبر منصة "إكس"، المسافرين أصحاب الحجوزات المؤكدة إلى التواصل مع شركات الطيران للتحقق من حالة حجوزاتهم ورحلاتهم قبل التوجه إلى المطار، والالتزام بالتوزيع الجديد للصالات.

وتأتي هذه الترتيبات بعد تعليق العمليات في أعقاب هجوم شنّه الحوثيون على المطار.

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