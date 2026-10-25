ترتيبات جديدة في مطار الرياض.. تخصيص صالتين للرحلات الداخلية والدولية

أعلن في اعتماد توزيع جديد للرحلات اعتباراً من الأحد 25 تشرين الأول، بتخصيص الصالة رقم 1 للرحلات الداخلية، والصالة رقم 2 للرحلات الدولية التي تشغّلها الناقلات الوطنية.

ودعت ، في تنويه عبر منصة "إكس"، المسافرين أصحاب الحجوزات المؤكدة إلى التواصل مع شركات الطيران للتحقق من حالة حجوزاتهم ورحلاتهم قبل التوجه إلى ، والالتزام بالتوزيع الجديد للصالات.

وتأتي هذه الترتيبات بعد تعليق العمليات في أعقاب هجوم شنّه الحوثيون على المطار.