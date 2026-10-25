ترامب يصوّت للجمهوريين في فلوريدا قبل تجمع انتخابي بجورجيا

أدلى الرئيس الأميركي بصوته مبكراً في انتخابات التجديد النصفي، السبت، مؤكداً أنه اختار جميع المرشحين الجمهوريين في ، قبل التوجه للمشاركة في تجمع انتخابي بولاية .

ورافقت زوجها إلى مكتب المشرف على الانتخابات في مقاطعة بالم بيتش بمدينة بالم بيتش، بعدما أمضى الرئيس صباحه في ملعب غولف مجاور.

ورداً على سؤال عمّا إذا كان قد صوّت لمرشحي حزبه، أجاب ، الذي وضع ملصقاً يحمل عبارة "لقد صوّت": "بكل تأكيد، وبشكل قاطع".

وسبق أن واجه انتقادات بسبب استخدامه التصويت عبر البريد، رغم هجومه المتكرر على هذه الآلية.