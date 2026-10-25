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عربي-دولي

ترامب يصوّت للجمهوريين في فلوريدا قبل تجمع انتخابي بجورجيا

Lebanon 24
25-10-2026 | 00:32
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ترامب يصوّت للجمهوريين في فلوريدا قبل تجمع انتخابي بجورجيا
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أدلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بصوته مبكراً في انتخابات التجديد النصفي، السبت، مؤكداً أنه اختار جميع المرشحين الجمهوريين في فلوريدا، قبل التوجه للمشاركة في تجمع انتخابي بولاية جورجيا.

ورافقت السيدة الأولى ميلانيا ترامب زوجها إلى مكتب المشرف على الانتخابات في مقاطعة بالم بيتش بمدينة ويست بالم بيتش، بعدما أمضى الرئيس صباحه في ملعب غولف مجاور.

ورداً على سؤال عمّا إذا كان قد صوّت لمرشحي حزبه، أجاب ترامب، الذي وضع ملصقاً يحمل عبارة "لقد صوّت": "بكل تأكيد، وبشكل قاطع".

وسبق أن واجه انتقادات بسبب استخدامه التصويت عبر البريد، رغم هجومه المتكرر على هذه الآلية.

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