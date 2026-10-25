تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مدّعياً "أمراً إلهياً".. إسرائيلي اعتدى بوحشية على صديقته وقتل كلبها

Lebanon 24
25-10-2026 | 00:38
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
مدّعياً أمراً إلهياً.. إسرائيلي اعتدى بوحشية على صديقته وقتل كلبها
مدّعياً أمراً إلهياً.. إسرائيلي اعتدى بوحشية على صديقته وقتل كلبها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية، الخميس، لائحة اتهام بحق ليئور سراف (50 عاماً)، من مدينة كفار سابا، بتهمة الاعتداء الوحشي على صديقة له وقتل كلبها، بعدما شوهد يتجول في الشارع ملطخاً بالدماء وحاملاً سيف ساموراي، بحسب ما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست".
Advertisement

ويُتهم سراف بتوجيه لكمات متكررة إلى صديقته حتى فقدت الوعي، ثم بقتل كلبها طعناً بسكين مطبخ بعد عودته إلى المنزل، وقد قدّمت النيابة اللائحة إلى المحكمة المركزية في اللد، مطالبة بتوقيفه حتى انتهاء الإجراءات القانونية.

ووقعت الحادثة ليل 8 – 9 تشرين الأول، إذ تفيد لائحة الاتهام بأن العلاقة بين الطرفين كانت قد انقطعت إثر خلاف، ثم استؤنفت قبل نحو شهر. وفي تلك الليلة، توجّه سراف قرابة العاشرة مساءً إلى منزل صديقته، ثم انتقلا مع ضيف آخر إلى منزله في كفار سابا، حيث تعاطى الاثنان المخدرات والكحول، قبل أن يغادر الضيف بعد منتصف الليل. ولاحقاً، بدأ سراف بحسب اللائحة يلكم صديقته على وجهها مراراً حتى فقدت وعيها.

وبعد الاعتداء، أخرج سراف سيف ساموراي من غرفة التخزين وخرج إلى الشارع، ثم دخل باحة منزل مجاور كان فيه ثلاثة أشخاص لاحظوا الدماء على جسده ووجهه ويديه، فعرضوا مرافقته إلى مركز "مئير" الطبي، ووافق، لكنه فرّ عند مدخل المستشفى بعدما طلب منهم انتظاره، فأبلغوا الشرطة.

ونحو الساعة 3:45 فجراً، عاد سراف إلى منزله حيث كانت صديقته تنزف وكلبها من فصيلة "هاسكي سيبيري" إلى جانبها، فرمى الكلب بمطرقة ثم لحق به وطعنه بسكين مطبخ كبيرة في بطنه حتى نفق. وبحسب الوثائق، غسل السكين واستحمّ لإزالة آثار الدماء عن جسده، من دون أن يقدّم أي مساعدة طبية لصديقته أو يطلب النجدة.

ونحو الساعة الرابعة فجراً، وصلت الشرطة إلى المنزل بعد اتصال بخط الطوارئ، واستدعت المسعفين الذين نقلوا المرأة إلى المستشفى، حيث تبيّن أنها تعاني كسوراً متعددة في الوجه، بينها كسر مفتت في الأنف وكسر في عظمة الخد وكسور في منطقة الجيوب الأنفية، إضافة إلى إصابة في العين وكدمات في الوجه والعنق والذراع، وبقيت في المستشفى ثلاثة أيام.

وقدّم سراف خلال التحقيق روايات متعددة، إذ ادّعى في البداية أن صديقته سقطت في الحمام وأن الكلب هاجمها، قبل أن يعترف بضربها وقتل الكلب. وفي إحدى رواياته، زعم أن الله تجلّى له وأنه رأى صديقته "شيطاناً" عليه قتله، ثم قال إن الله أمره بعدم قتلها بل بتقديم قربان على غرار قصة "تقديم إسحاق"، ما دفعه إلى طعن الكلب. وفي التحقيق الثالث، ادّعى أنه اعتقد بوجود شخص آخر في الشقة وأن صديقته كانت تخطط لإيذائه.

وقدّمت النيابة إلى جانب إفادة المشتكية تسجيلات كاميرات الشرطة، وصوراً لبقع الدماء في المنزل ولجثة الكلب، وتقارير طبية، وتسجيلاً من كاميرا منزل مجاور يُظهر سراف حاملاً السيف على ظهره، فيما أكد تقرير الطبيب البيطري البلدي أن الكلب نفق جراء طعنة في البطن. كما ضبطت الشرطة 48.08 غراماً من القنب وأقل من غرامين من الحشيش، تقول النيابة إنها لم تكن للاستهلاك الشخصي.

ويواجه سراف تهم الاعتداء المشدد، والقسوة على الحيوانات، وعرقلة سير العدالة، وحيازة سكين، وحيازة مخدرات لغير الاستهلاك الشخصي، وهو موقوف منذ 9 تشرين الأول. وأكدت النيابة أن خطورة الاعتداء وقتل الكلب تثبتان مدى خطورته، مشيرة إلى أنها لا تعارض إحالته إلى تقييم نفسي.

 
مواضيع ذات صلة
إعلام فلسطيني: قصف إسرائيلي على حي تل الهوا جنوب مدينة غزة يقتل شخصين ويصيب آخرين
lebanon 24
Lebanon24
25/10/2026 08:52:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": تفجير في مدينة بنت جبيل منطقة صف الهوا
lebanon 24
Lebanon24
25/10/2026 08:52:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"حماس": مجزرة عمارة الأصالة جريمة وحشية تؤكد إصرار الاحتلال على مواصلة حرب الإبادة في غزة
lebanon 24
Lebanon24
25/10/2026 08:52:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام للأمم المتحدة خلال افتتاح أعمال الجمعية العامة: العقد الماضي شهد اندلاع حروب خلفت عواقب مدمرة واستمرت بوحشية مروعة
lebanon 24
Lebanon24
25/10/2026 08:52:49 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

النيابة العامة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

في المنزل

إسرائيل

النيابة

سيف على

رابعة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:43 | 2026-10-25
Lebanon24
02:12 | 2026-10-25
Lebanon24
01:27 | 2026-10-25
Lebanon24
00:35 | 2026-10-25
Lebanon24
00:32 | 2026-10-25
Lebanon24
00:30 | 2026-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24