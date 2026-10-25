مدّعياً "أمراً إلهياً".. إسرائيلي اعتدى بوحشية على صديقته وقتل كلبها

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ويُتهم سراف بتوجيه لكمات متكررة إلى صديقته حتى فقدت الوعي، ثم بقتل كلبها طعناً بسكين مطبخ بعد عودته إلى المنزل، وقد قدّمت اللائحة إلى المحكمة المركزية في اللد، مطالبة بتوقيفه حتى انتهاء الإجراءات القانونية.ووقعت الحادثة ليل 8 – 9 تشرين الأول، إذ تفيد لائحة الاتهام بأن العلاقة بين الطرفين كانت قد انقطعت إثر خلاف، ثم استؤنفت قبل نحو شهر. وفي تلك الليلة، توجّه سراف قرابة العاشرة مساءً إلى منزل صديقته، ثم انتقلا مع ضيف آخر إلى منزله في كفار سابا، حيث تعاطى الاثنان المخدرات والكحول، قبل أن يغادر الضيف بعد منتصف الليل. ولاحقاً، بدأ سراف بحسب اللائحة يلكم صديقته على وجهها مراراً حتى فقدت وعيها.وبعد الاعتداء، أخرج سراف سيف ساموراي من غرفة التخزين وخرج إلى الشارع، ثم دخل باحة منزل مجاور كان فيه ثلاثة أشخاص لاحظوا الدماء على جسده ووجهه ويديه، فعرضوا مرافقته إلى مركز "مئير" الطبي، ووافق، لكنه فرّ عند مدخل المستشفى بعدما طلب منهم انتظاره، فأبلغوا الشرطة.ونحو الساعة 3:45 فجراً، عاد سراف إلى منزله حيث كانت صديقته تنزف وكلبها من فصيلة "هاسكي سيبيري" إلى جانبها، فرمى الكلب بمطرقة ثم لحق به وطعنه بسكين مطبخ كبيرة في بطنه حتى نفق. وبحسب الوثائق، غسل السكين واستحمّ لإزالة آثار الدماء عن جسده، من دون أن يقدّم أي مساعدة طبية لصديقته أو يطلب النجدة.ونحو الساعة الرابعة فجراً، وصلت الشرطة إلى المنزل بعد اتصال بخط الطوارئ، واستدعت المسعفين الذين نقلوا المرأة إلى المستشفى، حيث تبيّن أنها تعاني كسوراً متعددة في الوجه، بينها كسر مفتت في الأنف وكسر في عظمة الخد وكسور في منطقة الجيوب الأنفية، إضافة إلى إصابة في وكدمات في الوجه والعنق والذراع، وبقيت في المستشفى ثلاثة أيام.وقدّم سراف خلال التحقيق روايات متعددة، إذ ادّعى في البداية أن صديقته سقطت في الحمام وأن الكلب هاجمها، قبل أن يعترف بضربها وقتل الكلب. وفي إحدى رواياته، زعم أن الله تجلّى له وأنه رأى صديقته "شيطاناً" عليه قتله، ثم قال إن الله أمره بعدم قتلها بل بتقديم قربان على غرار قصة "تقديم إسحاق"، ما دفعه إلى طعن الكلب. وفي التحقيق الثالث، ادّعى أنه اعتقد بوجود شخص آخر في الشقة وأن صديقته كانت تخطط لإيذائه.وقدّمت النيابة إلى جانب إفادة المشتكية تسجيلات كاميرات الشرطة، وصوراً لبقع الدماء ولجثة الكلب، وتقارير طبية، وتسجيلاً من كاميرا منزل مجاور يُظهر سراف حاملاً السيف على ظهره، فيما أكد تقرير الطبيب البيطري البلدي أن الكلب نفق جراء طعنة في البطن. كما ضبطت الشرطة 48.08 غراماً من القنب وأقل من غرامين من الحشيش، تقول النيابة إنها لم تكن للاستهلاك الشخصي.ويواجه سراف تهم الاعتداء المشدد، والقسوة على الحيوانات، وعرقلة سير العدالة، وحيازة سكين، وحيازة مخدرات لغير الاستهلاك الشخصي، وهو موقوف منذ 9 تشرين الأول. وأكدت النيابة أن خطورة الاعتداء وقتل الكلب تثبتان مدى خطورته، مشيرة إلى أنها لا تعارض إحالته إلى تقييم نفسي.