تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

أوباما يهاجم ترامب قبل الانتخابات: لم نرَ رئيساً بهذا القدر من الاحتيال

Lebanon 24
25-10-2026 | 01:27
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
أوباما يهاجم ترامب قبل الانتخابات: لم نرَ رئيساً بهذا القدر من الاحتيال
أوباما يهاجم ترامب قبل الانتخابات: لم نرَ رئيساً بهذا القدر من الاحتيال photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

دخل الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما بقوة على خط الحملات الانتخابية قبل عشرة أيام من الانتخابات النصفية التي ستحدد السيطرة على الكونغرس المنقسم بفارق ضئيل، موجّهاً انتقادات حادة إلى الرئيس دونالد ترامب، بعدما كان الأخير قد دعا الناخبين إلى التعامل مع هذه الانتخابات وكأنه هو المرشح فيها.

وشارك أوباما، السبت، في تجمعات انتخابية لمرشحين ديمقراطيين في كليفلاند وديترويت، اتهم خلالها الرئيس الجمهوري بالفساد، وسخر من استراتيجيته تجاه إيران ومن الطابع المذهّب لأعمال التجديد التي أجراها في البيت الأبيض، وفق ما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن وكالة "رويترز".

وخلال مشاركته في حملة المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغن عبد السيد، وصف أوباما اقتراع 3 تشرين الثاني بأنه "قاطع تيار" من شأنه "على الأقل كبح بعض الحماقات" في رئاسة ترامب، قائلاً: "علينا أن نقطع هذا التيار، ونعيد بعض المساءلة إلى هذه الحكومة".

ويُعدّ أوباما، الذي تولّى الرئاسة بين عامي 2009 و2017، من أكثر الشخصيات شعبية لدى الديمقراطيين، الذين يأملون أن يساهم حضوره في تعبئة مناصريهم في سباق متقارب على مقعد مجلس الشيوخ، يواجه فيه عبد السيد النائب الجمهوري السابق مايك روجرز.

اتهامات بالفساد

وقال أوباما: "لم نرَ يوماً رئيساً يتفوّق في الاحتيال المكشوف، وعلى حسابكم، بهذا الشكل. لم نرَ رئيساً عازماً إلى هذا الحد على بيع الخدمات"، مضيفاً أن الحزب الجمهوري "يبدو الآن وكأنه يمثّل الحكومة الفاسدة، أو الحكومة العاجزة، أو غياب الحكومة". ولم يرد البيت الأبيض فوراً على طلب للتعليق.

وكان استطلاع أجرته "رويترز/إيبسوس" في آب قد أظهر أن 63% من الأميركيين يعتقدون أن الرئيس وعائلته استفادوا بشكل غير لائق من العملات المشفرة منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، فيما يرى 69% أن قراراته السياسية تتأثر بمصالحه التجارية الخاصة.

سخرية من "الانتصار" على إيران

كما سخر أوباما من ادعاءات الإدارة بتحقيق النصر على إيران، معتبراً أن الحرب منحت طهران نفوذاً اقتصادياً أكبر، بعدما أربكت تهديداتها بمهاجمة الملاحة في مضيق هرمز الدول المصدّرة للنفط، وقال: "باتت إيران تملك حق النقض على مضيق هرمز، الذي يمر عبره النفط إلى العالم".

واتهم أوباما الإدارة بالانشغال بمسائل ثانوية، واصفاً وزير الدفاع بيت هيغسيث بسخرية بأنه "يركّز بدقة على أمور مهمة مثل خط فك جنودنا ومستويات هرمون التستوستيرون لديهم"، فيما انتقد أعمال تجديد البيت الأبيض معتبراً أنها تفتقر إلى الذوق، وقال: "جعل البيت الأبيض يبدو وكأن صدام حسين افتتح مطعماً من سلسلة تشيزكيك فاكتوري".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس الفلسطيني: رحبنا بخطة الرئيس ترامب للسلام لكن للأسف لم نر شيئا يتحقق على أرض الواقع
lebanon 24
Lebanon24
25/10/2026 08:52:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: نجري مفاوضات مثمرة مع إيران ولن نهاجمها قبل الانتخابات النصفية في 3 تشرين الثاني المقبل
lebanon 24
Lebanon24
25/10/2026 08:52:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: لن نهاجم إيران قبل الانتخابات النصفية
lebanon 24
Lebanon24
25/10/2026 08:52:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: كل من يُهاجمنا قبل الانتخابات أو بعدها ستُقطع يده وسيدفع الثمن
lebanon 24
Lebanon24
25/10/2026 08:52:59 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

البيت الأبيض

وزير الدفاع

الأميركيين

الانتخابية

الجمهوري

دونالد

التيار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:43 | 2026-10-25
Lebanon24
02:12 | 2026-10-25
Lebanon24
00:38 | 2026-10-25
Lebanon24
00:35 | 2026-10-25
Lebanon24
00:32 | 2026-10-25
Lebanon24
00:30 | 2026-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24