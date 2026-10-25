لولا أم بولسونارو؟ البرازيل تختار رئيسها في سباق متقارب

يصوّت البرازيليون، اليوم الأحد، في جولة إعادة رئاسية متقاربة بين الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الساعي إلى ولاية ، والسيناتور اليميني فلافيو بولسونارو، الذي تصدّر الجولة الأولى ويطمح إلى إعادة نهج والده إلى الحكم.

ويخوض لولا، الذي يبلغ 81 عاماً الأسبوع المقبل، معركته الأخيرة، مقدّماً نفسه مدافعاً عن في مواجهة التدخل الأميركي، ومتعهداً بتوسيع الحماية الاجتماعية. في المقابل، يركز بولسونارو، البالغ 45 عاماً والمدعوم من الرئيس الأميركي ، على مكافحة الجريمة وخفض الإنفاق الحكومي.

وتعهّد فلافيو بأن يكون إطلاق سراح والده جايير بولسونارو أول إجراء يتخذه إذا فاز، فيما يمضي الرئيس السابق عقوبة بالسجن 27 عاماً بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب عقب خسارته انتخابات 2022. كما أعلن عزمه السعي إلى عزل قاضي المحكمة ألكسندر دي مورايس، الذي قاد القضية المقامة على والده.

وحشد اليسار أنصاره بعد خسارة الجولة الأولى تحت شعار "لن نسمح بعودة بولسونارو أبداً"، مستعيداً الانتقادات لإدارة الرئيس السابق جائحة وسياساته البيئية وتقليص البرامج والخدمات العامة. وفي عهد لولا، بلغت إزالة غابات الأمازون أدنى مستوياتها منذ أربعة عقود، لكن المناخ لم يحتل مساحة بارزة في الحملة رغم الحرائق الأخيرة.

ورغم انخفاض التضخم والبطالة وتحسّن مؤشرات مكافحة الجوع خلال ولاية لولا الثالثة، يشتكي ناخبون من غلاء المعيشة وانتشار الجريمة. وأثار توسيع برامج الرعاية الاجتماعية خلال الحملة اعتراضات من منتقدين يطالبون بكبح الإنفاق الحكومي، بينما يتمسك بها مستفيدون يعدّونها دعماً أساسياً.

وشهدت الحملة معركة على المنصات الرقمية، بعدما عزّز لولا حضوره عليها واتهم فريقه مجموعة "ميتا" بالانحياز إلى منافسه عبر "التلاعب الخوارزمي". ونفت الشركة الاتهام، لكنها أقرت بإيقاف بعض إعلانات حملته خطأً بسبب مشكلات تقنية.

وحذّر المحلل السياسي توماس تراومان من مرحلة مضطربة أياً تكن النتيجة، معتبراً أن فوز لولا سيضعه أمام كونغرس معاد وتهديدات بالعزل، بينما قد يقود فوز اليمين إلى مواجهة انتقامية مع المحكمة العليا. (سكاي نيوز)