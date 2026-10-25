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عربي-دولي

قتلى وجرحى في غزة.. غارات ونسف منازل وقصف بحري

Lebanon 24
25-10-2026 | 05:29
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قتلى وجرحى في غزة.. غارات ونسف منازل وقصف بحري
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قُتل فلسطيني بقصف من مسيّرة إسرائيلية شرقي دير البلح، وسط قطاع غزة، فيما أُعلنت وفاة طفلة متأثرة بإصابتها برصاص إسرائيلي في المدينة، وفق مصادر طبية فلسطينية.

وأفادت تقارير بوقوع إصابات في غارة استهدفت محيط الجامعة الإسلامية بمدينة غزة، بينما تحدثت وسائل إعلام فلسطينية عن مقتل شخص برصاص إسرائيلي قرب قرية المصدر، وسط القطاع.

وبالتزامن، أطلقت آليات إسرائيلية نيراناً كثيفة باتجاه منازل وخيام شمال شرقي مخيم النصيرات، وسُجل إطلاق نار في مناطق جنوب القطاع، إلى جانب عمليات نسف شرق مدينة غزة.

ونفّذ الجيش الإسرائيلي عمليتَي نسف شرق مخيم البريج، أسفرتا عن تدمير عشرات المنازل داخل "الخط الأصفر".

كما استهدفت مسيّرات إسرائيلية مناطق شرق غزة بقنابل متفجرة، فيما قصفت زوارق إسرائيلية شاطئ المدينة بالقذائف. (سكاي نيوز)

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