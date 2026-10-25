تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

تحذير من داخل إسرائيل: أميركا قد تعترف بـ"دولة فلسطينية"!

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
25-10-2026 | 15:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
تحذير من داخل إسرائيل: أميركا قد تعترف بـدولة فلسطينية!
تحذير من داخل إسرائيل: أميركا قد تعترف بـدولة فلسطينية! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية مقال رأي جديداً حذّر من تزايد عزلة إسرائيل الدولية وتراجع الدعم الغربي لها، معتبراً أن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى اعتراف الولايات المتحدة بدولة فلسطينية وفرض قيود سياسية واقتصادية وعسكرية على إسرائيل.
Advertisement

المقال الذي ترجمهُ "لبنان24" أشار إلى أن الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 تشرين الأول ستكون من الأكثر تأثيراً على مستقبل إسرائيل منذ جيل، إذ لن تقتصر على قضايا الأمن والخدمة الوطنية والحكم وتكاليف المعيشة، بل ستحدد أيضاً قدرة إسرائيل على الدفاع عن مصالحها الحيوية دولياً.
 
ولفت إلى أن إسرائيل تواجه تهديدات عسكرية من "حماس" و"حزب الله" وإيران، بالتوازي مع حملة تهدف إلى عزلها عن حلفائها وتقويض شرعيتها، بما يهدد اقتصادها وأمنها وحرية تحركها على الساحة الدولية.
 
واعتبر المقال أن التحولات السياسية داخل الدول الغربية تشكل مصدر قلق متزايد لإسرائيل، مشيراً بصورة خاصة إلى جان لوك ميلانشون، أحد أبرز وجوه اليسار الراديكالي في فرنسا، وحزب الخضر البريطاني، بوصفهما نموذجين لقوى سياسية تتبنى مواقف أكثر انتقاداً للسياسات الإسرائيلية، ولا سيما في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
 
وبحسب المقال، فإن هذه التوجهات تعكس تحولاً أوسع في المواقف الغربية تجاه إسرائيل، ما قد يؤدي تدريجياً إلى تراجع الدعم السياسي والدبلوماسي الذي تتمتع به لدى حلفائها التقليديين، وتحويل المواقف المنتقدة لها إلى سياسات وقرارات رسمية.
 
وفي ما يتعلق بالولايات المتحدة، حذّر الكاتب من أن استمرار هذا الاتجاه قد يدفع واشنطن، خلال عامين ونصف العام، إلى الاعتراف بدولة فلسطينية تشمل الضفة الغربية وغور الأردن والقدس الشرقية وقطاع غزة، بصرف النظر عن هوية الرئيس الأميركي.
 
وذهب المقال أبعد من ذلك، محذّراً من احتمال أن تتخلى إدارة أميركية مستقبلية عن سياسة استخدام حق النقض "الفيتو" لحماية إسرائيل من القرارات المناهضة لها في مجلس الأمن الدولي، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات دولية، والإضرار بقطاع التكنولوجيا المتقدمة الإسرائيلي، وفرض قيود على إمدادات الأسلحة والذخائر وقطع الغيار.
 
ورأى الكاتب أن خطورة هذه التحولات تكمن في احتمال انتقال المواقف المنتقدة لإسرائيل من مستوى الرأي العام والأحزاب السياسية إلى قرارات حكومية ملموسة، بما يقلص هامش التحرك الإسرائيلي على المستويين العسكري والدبلوماسي.
 
وشدّد المقال على أن العزلة الدبلوماسية وتراجع التأييد الشعبي ومعاداة السامية ليست ظواهر منفصلة، بل عوامل يعزز بعضها بعضاً، وقد تتحول إلى قرارات سياسية وعقوبات تحدّ من حرية التحرك الإسرائيلي.
 
وفي هذا السياق، دعا الكاتب إلى إنشاء فريق طوارئ مشترك مع الجاليات اليهودية في الخارج، يضم ممثلين عن الحكومة والمنظمات والأوساط الأكاديمية والاقتصادية والشبابية، بهدف تنسيق الرسائل الإعلامية والتواصل مع صناع القرار وقادة الرأي، وتعزيز النشاط في الجامعات والمنصات الرقمية، ومواجهة التضليل ومعاداة السامية ومحاولات نزع الشرعية عن إسرائيل.
 
وأكد أن المطلوب ليس إنشاء وزارة حكومية جديدة، بل إقامة إطار عمل يومي مع الجاليات اليهودية وأصدقاء إسرائيل، يسمح برصد التحولات مبكراً والانتقال من سياسة رد الفعل إلى المبادرة في الدفاع عن المواقف الإسرائيلية دولياً.
 
كذلك، دعا الكاتب إلى تغيير الحكومة الحالية في انتخابات 27 تشرين الأول، وتشكيل حكومة وصفها بأنها "صهيونية ورسمية وليبرالية"، تتبنى قانوناً للخدمة الوطنية يشمل الجميع، سواء في الخدمة العسكرية أو المدنية، وتنشئ لجنة تحقيق رسمية، وتحدد ولاية رئيس الوزراء بفترتين، وتقرّ دستوراً لإسرائيل.
 
وختم المقال بالتأكيد أن تغيير القيادة الإسرائيلية ضروري لوقف التراجع في مكانة إسرائيل الدولية، معتبراً أن البلاد تحتاج إلى حكومة تواجه "حماس" و"حزب الله" وإيران بحزم، وتعمل في الوقت نفسه على استعادة صدقية إسرائيل وشرعيتها والدعم الذي تحظى به في العالم الديمقراطي.
 


المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"الأراضي الفلسطينية المحتلة" تظهر بدلاً من إسرائيل في سجلات بـ"IMDbPro"
lebanon 24
Lebanon24
26/10/2026 04:31:53 Lebanon 24 Lebanon 24
أمير دولة قطر: نحذر من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق
lebanon 24
Lebanon24
26/10/2026 04:31:53 Lebanon 24 Lebanon 24
قادة فرنسا وبريطانيا وكندا: ندعم وجود إسرائيل آمنة ومستقرة جنبا إلى جنب مع دولة فلسطينية
lebanon 24
Lebanon24
26/10/2026 04:31:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإسرائيلية: استدعاء القائمة بأعمال سفارة إسبانيا إثر دعم وزيرة الشباب دولة فلسطينية من النهر للبحر
lebanon 24
Lebanon24
26/10/2026 04:31:53 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

عربي-دولي

صحافة أجنبية

الولايات المتحدة

على استعادة

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

البريطاني

حزب الله

قطاع غزة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:56 | 2026-10-25
Lebanon24
17:45 | 2026-10-25
Lebanon24
17:34 | 2026-10-25
Lebanon24
17:25 | 2026-10-25
Lebanon24
17:14 | 2026-10-25
Lebanon24
17:13 | 2026-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24