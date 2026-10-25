توقيف ألمانيَّين قرب سجن دامون في إسرائيل... ماذا كشفت هواتفهما؟

أوقفت السلطات مواطنَين ألمانيَّين للاشتباه في تصوير منشآت أمنية وأنشطة مرتبطة بالأمن قرب سجن دامون، مساء السبت، بعدما رُصدا وهما يصوّران مدخل السجن بهواتفهما المحمولة.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن عناصر من توجّهوا إلى الرجلين وأجروا تفتيشاً أولياً، قبل أن يكشف فحص هاتفيهما عن صور لمنشآت أمنية وأنشطة مرتبطة بالأمن، ما أثار مزيداً من الشكوك بشأن وجودهما في المكان وأسباب التصوير.

وعلى إثر ذلك، أُحيلت القضية إلى التي فتحت تحقيقاً في ملابسات الحادثة.

ولم تتضح حتى الآن أهداف التصوير، كما لم يُحسم ما إذا كانت الواقعة مرتبطة بنشاط أمني أم أن الصور التُقطت لأسباب أخرى، وفق الصحيفة.