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عربي-دولي

أرقام ضخمة جدًا.. كم بلغ عدد قتلى الروس خلال الحرب ضد أوكرانيا؟

Lebanon 24
25-10-2026 | 05:50
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أرقام ضخمة جدًا.. كم بلغ عدد قتلى الروس خلال الحرب ضد أوكرانيا؟
أرقام ضخمة جدًا.. كم بلغ عدد قتلى الروس خلال الحرب ضد أوكرانيا؟ photos 0
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قدّرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، الأحد، إجمالي خسائر القوات الروسية منذ بدء الحرب في 24 شباط 2022 بنحو مليون و578 ألفاً و450 قتيلاً وجريحاً، بينهم 1850 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الهيئة، في بيان نقلته وكالة "يوكرينفورم"، إن القوات الأوكرانية دمّرت منذ بداية الحرب 12,447 دبابة، و25,605 مركبات قتالية مدرعة، و51,614 نظام مدفعية، إضافة إلى 2,237 راجمة صواريخ و1,725 نظام دفاع جوي.

وشملت الخسائر، وفق البيان الأوكراني، 449 طائرة حربية، و356 مروحية، و580,802 مسيّرة، و5,138 صاروخ كروز، و35 سفينة حربية وغواصتين، فضلاً عن 166,918 مركبة وخزان وقود، و4,856 وحدة من المعدات الخاصة.

وفي تطور ميداني، أعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط 119 مسيّرة من أصل 153 أطلقتها روسيا خلال هجوم ليلي على البلاد.

في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية إن دفاعاتها الجوية أسقطت 532 مسيّرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق مناطق روسية، بينها بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج. (سكاي نيوز)

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