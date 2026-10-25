بوتين: اتهام روسيا بالمسؤولية عن الاضطرابات في أوروبا أمر مبالغ فيه

اعتبر ، اليوم الأحد، أن اتهام بالتسبب في اضطرابات جماعية في "مبالغ فيها بشكل واضح"، ورأى أنه أمر واضح حتى للمواطنين .

وقال في مقابلة صحفية: "كانت ردة فعلي الأولى عندما رأيت هذا الاتهام هي الدهشة. لأن القول بأننا نثير احتجاجات جماهيرية في المدن الأوروبية الكبرى هو مبالغة كبيرة، وهو أمر واضح، في رأيي، للمواطنين العاديين في الدول الأوروبية".وأكد أن السلطات الأوروبية التي تتهم روسيا بالوقوف وراء أعمال الشغب الواسعة في بلدانها لا تحلل أسباب ما يحدث، بل تبحث عن جهات لتحميلها المسؤولية. وأشار إلى أن هذه الاتهامات تعكس ضعف قادة عدد من الدول الأوروبية.وقال بوتين: "هذا أمر سيئ بالنسبة إليهم، لماذا؟ لأنهم لا يحللون الأحداث الجارية، ولا يبحثون عن أسباب ما يحدث، بل يلقون اللوم ببساطة على الآخرين، تارة على ، والآن على روسيا".واعتبر الرئيس الروسي أن اتهام روسيا بـ"كل الخطايا" أصبح ممارسة معتادة لدى الغرب. وتابع : "لا شيء يدعو للاستغراب، لطالما اتُهمت روسيا بارتكاب كل الخطايا".ورأى أن اتهام روسيا بالوقوف وراء أعمال الشغب في الدول الأوروبية يعكس ضعف بعض قادة تلك الدول وعجزهم عن تحمل مسؤولية ما يحدث فيها، مضيفاً: "اختارت (السلطات الأوروبية) الآن السير في هذا النهج الذي بات مألوفاً ومتكرراً، ونحن نرى بالفعل توجيه اتهامات إلى روسيا، فإلام يشير ذلك؟ إنه يعكس ضعف بعض في الدول الأوروبية وعجزهم عن تحمل مسؤولية ما يحدث، وهذا أمر سيئ بالنسبة إليهم".