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عربي-دولي

بوتين: اتهام روسيا بالمسؤولية عن الاضطرابات في أوروبا أمر مبالغ فيه

Lebanon 24
25-10-2026 | 06:05
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بوتين: اتهام روسيا بالمسؤولية عن الاضطرابات في أوروبا أمر مبالغ فيه
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اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن اتهام روسيا بالتسبب في اضطرابات جماعية في أوروبا "مبالغ فيها بشكل واضح"، ورأى أنه أمر واضح حتى للمواطنين الأوروبيين.
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وقال بوتين في مقابلة صحفية: "كانت ردة فعلي الأولى عندما رأيت هذا الاتهام هي الدهشة. لأن القول بأننا نثير احتجاجات جماهيرية في المدن الأوروبية الكبرى هو مبالغة كبيرة، وهو أمر واضح، في رأيي، للمواطنين العاديين في الدول الأوروبية".

وأكد الرئيس الروسي أن السلطات الأوروبية التي تتهم روسيا بالوقوف وراء أعمال الشغب الواسعة في بلدانها لا تحلل أسباب ما يحدث، بل تبحث عن جهات لتحميلها المسؤولية. وأشار إلى أن هذه الاتهامات تعكس ضعف قادة عدد من الدول الأوروبية.

وقال بوتين: "هذا أمر سيئ بالنسبة إليهم، لماذا؟ لأنهم لا يحللون الأحداث الجارية، ولا يبحثون عن أسباب ما يحدث، بل يلقون اللوم ببساطة على الآخرين، تارة على الولايات المتحدة، والآن على روسيا".

واعتبر الرئيس الروسي أن اتهام روسيا بـ"كل الخطايا" أصبح ممارسة معتادة لدى الغرب. وتابع : "لا شيء يدعو للاستغراب، لطالما اتُهمت روسيا بارتكاب كل الخطايا".

ورأى أن اتهام روسيا بالوقوف وراء أعمال الشغب في الدول الأوروبية يعكس ضعف بعض قادة تلك الدول وعجزهم عن تحمل مسؤولية ما يحدث فيها، مضيفاً: "اختارت (السلطات الأوروبية) الآن السير في هذا النهج الذي بات مألوفاً ومتكرراً، ونحن نرى بالفعل توجيه اتهامات إلى روسيا، فإلام يشير ذلك؟ إنه يعكس ضعف بعض القادة في الدول الأوروبية وعجزهم عن تحمل مسؤولية ما يحدث، وهذا أمر سيئ بالنسبة إليهم".
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