بالفيديو... الأردنيون شيّعوا ضحايا كنيسة حمود

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وداع شـ...ـهـ....ـداء كنيسة القديس جورجيوس بقرية حمود في الكرك بالدموع والزغاريد https://t.co/52N6R1TMND— أخبار الأردن (@AkhbarOrdon) October 25, 2026
وداع شـ...ـهـ....ـداء كنيسة القديس جورجيوس بقرية حمود في الكرك بالدموع والزغاريد https://t.co/52N6R1TMND
مراسم تشييع شهداء حادثة الكرك الإرهابية إلى مثواهم الأخير وسط جموع غفيرة من كل المحافظات
#وكالة_عمرة_الإخبارية https://t.co/Y3jXtNhuoV— وكالة عمرة الإخبارية - Amra News (@JOAmraNews) October 25, 2026
مراسم تشييع شهداء حادثة الكرك الإرهابية إلى مثواهم الأخير وسط جموع غفيرة من كل المحافظات
#وكالة_عمرة_الإخبارية https://t.co/Y3jXtNhuoV