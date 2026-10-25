بالفيديو... الأردنيون شيّعوا ضحايا كنيسة حمود

شيّع الأردنيون اليوم الأحد، في محافظة ، جثامين ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف في قرية ، وسط جنازة رسمية وشعبية موحدة، بمشاركة أهالي الضحايا وسكان المحافظة.



وانطلقت الجنائز من عدة كنائس، قبل أن تتجمع في موقع الدفن في قرية حمود، حيث جرى تجهيز قبر جماعي ونصب تذكاري، تخليدا لذكرى الضحايا.



وتوافد مواطنون ووفود عشائرية وشخصيات رسمية أردنية إلى الكرك لمواساة ذوي الضحايا.



وأقيمت صلاة الجنازة بجوار الكنيسة قبل مواراة جثامين الضحايا في الموقع المخصص.

وداع شـ...ـهـ....ـداء كنيسة القديس جورجيوس بقرية حمود في الكرك بالدموع والزغاريد https://t.co/52N6R1TMND — (@AkhbarOrdon) October 25, 2026 Advertisement