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عربي-دولي

بالفيديو... الأردنيون شيّعوا ضحايا كنيسة حمود

Lebanon 24
25-10-2026 | 07:00
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شيّع الأردنيون اليوم الأحد، في محافظة الكرك، جثامين ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في قرية حمود، وسط جنازة رسمية وشعبية موحدة، بمشاركة أهالي الضحايا وسكان المحافظة.

وانطلقت الجنائز من عدة كنائس، قبل أن تتجمع في موقع الدفن في قرية حمود، حيث جرى تجهيز قبر جماعي ونصب تذكاري، تخليدا لذكرى الضحايا.

وتوافد مواطنون ووفود عشائرية وشخصيات رسمية أردنية إلى الكرك لمواساة ذوي الضحايا.

وأقيمت صلاة الجنازة بجوار الكنيسة قبل مواراة جثامين الضحايا في الموقع المخصص.
 
 
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