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عربي-دولي

بن غفير حزين بسبب نتنياهو... ما القصة؟ (فيديو)

Lebanon 24
25-10-2026 | 07:48
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بن غفير حزين بسبب نتنياهو... ما القصة؟ (فيديو)
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من القناة الـ13 الإسرائيلية، يقول فيه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إنه "حزن بشدة لأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يرغب في التقاط الصور معه".

وسألت المذيعة بن غفير: "ما هو أكثر شيء أحزنك خلال الحملة الانتخابية؟"، فردّ عليها قائلاً: "عدم رغبة نتنياهو في التقاط صورة معي".

ووجهت المذيعة سؤالاً آخر للوزير الإسرائيلي، وقالت له: "هل حزنت حقاً وبشدة بسبب ذلك؟"، فأجاب بن غفير: "نعم، لدي مشاعر". (ارم نيوز)
 
 
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