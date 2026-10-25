S: Kampanya sırasında sizi en çok ne üzdü❓️ Katil Terörist iṣgalci israil’in Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir: Netanyahu'nun benimle fotoğraf çektirmek istememesi. S: Gerçekten mi çok üzüldünüz❓️ Katil Ben-Gvir: Evet. Duygularım var... https://t.co/ssvxT8epAD