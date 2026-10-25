أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
S: Kampanya sırasında sizi en çok ne üzdü❓️
Katil Terörist iṣgalci israil’in Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir:
Netanyahu'nun benimle fotoğraf çektirmek istememesi.
S: Gerçekten mi çok üzüldünüz❓️
Katil Ben-Gvir:
Evet. Duygularım var... https://t.co/ssvxT8epAD— Taha (@Taha_Sivas_5858) October 24, 2026
S: Kampanya sırasında sizi en çok ne üzdü❓️
Katil Terörist iṣgalci israil’in Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir:
Netanyahu'nun benimle fotoğraf çektirmek istememesi.
S: Gerçekten mi çok üzüldünüz❓️
Katil Ben-Gvir:
Evet. Duygularım var... https://t.co/ssvxT8epAD