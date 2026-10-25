تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس أدانت الهجوم على الكنيسة في الكرك

Lebanon 24
25-10-2026 | 09:17
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس أدانت الهجوم على الكنيسة في الكرك
بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس أدانت الهجوم على الكنيسة في الكرك photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صدر عن بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، بيان إدانة وإستنكار بخصوص العمل الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في منطقة حمود في محافظة الكرك في المملكة الأردنية الهاشمية، وجاء فيه:
Advertisement

ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب يعتصرها الألم، تلقّى صاحب الغبطة البابا والبطريرك ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، نبأ الاعتداء الإرهابي الآثم الذي استهدف كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في منطقة حمود بمحافظة الكرك في المملكة الأردنية الهاشمية، والذي أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء واصابه عدد من الجرحى، في جريمة نكراء تتنافى مع جميع القيم الدينية والإنسانية والأخلاقية.

وإزاء هذا المصاب الجلل، يتقدّم صاحب الغبطة البابا البطريرك ثيودوروس الثاني، بأصدق مشاعر التعزية والمواساة إلى صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وإلى صاحب الغبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك المدينة المقدسة أورشليم وسائر أعمال فلسطين، وإلى أخوية القبر المقدس، وعائلات الشهداء، والشعب الأردني الشقيق.

إن بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، إذ تعبّر عن إدانتها الشديدة واستنكارها المطلق لهذا العمل الإرهابي الجبان، الذي امتدت فيه يد الغدر والإجرام إلى بيت من بيوت الله، تؤكد أن استهداف دور العبادة والاعتداء على الأبرياء إنما يشكّلان اعتداءً صارخاً على قدسية الحياة الإنسانية، وعلى التعاليم السماوية التي تدعو إلى المحبة والسلام والأخوّة بين البشر.

وتؤكد البطريركية ثقتها الراسخة بالدولة الأردنية وقيادتها، وبقدرتها على حماية أمن الأردن والمواطنين، وملاحقة مرتكبي هذه الجريمة النكراء وتقديمهم إلى العدالة.

وإن هذا الاعتداء، مهما بلغت بشاعته، لن يستطيع أن ينال من وحدة الشعب الأردني، أو أن يزعزع قيم العيش المشترك والتآخي الإسلامي المسيحي التي تجذّرت في أرض الأردن المباركة، بل سيزيد أبناء الوطن الواحد، مسلمين ومسيحيين، تماسكاً وتضامناً.

ومن أرض الكنانة، مصر المباركة، التي تباركت باحتضان العائلة المقدسة، والتي يحفظها الله بعنايته الإلهية، وتنعم بالأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي ادان في بيان رسمي هذا العمل الإرهابي الجبان، وأكد ايضاً وقوف جمهورية مصر العربية إلى جانب الممكلة الاردنية الهاشمية في مواجهة هذا الحادث الآثم وكافة صور العنف والإرهاب، نبعث مجدداً، من ضفاف نهر النيل إلى ضفاف نهر الأردن، بأحرّ مشاعر التعزية والمواساة، مؤكدين تضامننا الأخوي الصادق مع المملكة الأردنية الهاشمية، قيادةً وشعباً.

وإذ ترفع بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا صلواتها الحارة إلى الله العليّ القدير من أجل راحة نفوس الأبرياء، وشفاء جميع الجرحى والمصابين، متضرعين الى الله القدير أن يمّن بتعزياته الإلهية على قلب صاحب الغبطة بطريرك المدينة المقدسة أورشليم وسائر أعمال فلسطين كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث وصاحب السيادة المطران خريستوفوروس، مطران الأردن وقلوب العائلات المكلومة، وأن يحفظ المملكة الأردنية الهاشمية، ملكاً وحكومةً وشعباً، في أمن وسلام واستقرار.

فالإرهاب لا دين له، والمحبة أقوى من الكراهية، والإيمان أسمى من كل عنف، وستبقى أجراس الكنائس ومآذن المساجد في أرض الأردن كما في أرض مصر شاهدةً على وحدة النسيج الوطني، وعلى أن إرادة الحياة والسلام أقوى من كل محاولات زرع الخوف والفتنة.

عن المكتب البطريركي في الإسكندرية 
المطران د. ذمسكينوس الأزرعي
أسقف مريوط والوكيل البطريركي في الإسكندرية
مواضيع ذات صلة
بطريركية الروم الأرثوذكس تعزّي بضحايا هجوم الكرك
lebanon 24
Lebanon24
25/10/2026 23:34:30 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب مطران الأردن للروم الأرثوذكس: اعتداء الكرك يستهدف التعايش ونقف مع القيادة ولا شيء سيزعزع وجودنا
lebanon 24
Lebanon24
25/10/2026 23:34:30 Lebanon 24 Lebanon 24
بطريركية الروم الأرثوذكس: الإرهاب لن يهجّر المسيحيين
lebanon 24
Lebanon24
25/10/2026 23:34:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: ندين الهجوم الذي استهدف الكنيسة في الكرك الأردنية
lebanon 24
Lebanon24
25/10/2026 23:34:30 Lebanon 24 Lebanon 24

المملكة

الشهداء

جمهورية

إسلامي

الأردن

فلسطين

أردني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:14 | 2026-10-25
Lebanon24
17:13 | 2026-10-25
Lebanon24
17:00 | 2026-10-25
Lebanon24
16:42 | 2026-10-25
Lebanon24
16:35 | 2026-10-25
Lebanon24
16:27 | 2026-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24