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عربي-دولي

إيران: لم نغادر طاولة المفاوضات ومستعدون للدفاع عن أراضينا

Lebanon 24
25-10-2026 | 12:09
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إيران: لم نغادر طاولة المفاوضات ومستعدون للدفاع عن أراضينا
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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الأحد، أن بلاده لا تزال منفتحة على المفاوضات، بالتوازي مع استعدادها للدفاع عن أراضيها، متهماً الولايات المتحدة بالتمسك بمطالب أحادية الجانب.

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وقال بقائي، في مقابلة مع شبكة الإذاعة والتلفزيون الألمانية "ARD"، إن التواصل عبر الوسطاء مستمر، إلا أن العقبة الرئيسية تتمثل في إصرار واشنطن على مطالبها الأحادية، وفق تعبيره.

ونفى المتحدث الإيراني أي علاقة لطهران بالعمليات التي يُزعم أنها استهدفت قواعد جوية في بريطانيا، مؤكداً أن بلاده لا صلة لها بهذه العمليات.

 

وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، اعتبر بقائي أن انعدام الأمن فيه لا يعود إلى الإجراءات الإيرانية، بل إلى ما وصفه باستغلال الولايات المتحدة وإسرائيل للممر المائي لمواصلة عملياتهما العسكرية ضد إيران.

وأضاف أن استمرار هذا الوضع يدفع طهران إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية وحدة أراضيها وأمنها القومي وشعبها.

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