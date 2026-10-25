إيران: لم نغادر طاولة المفاوضات ومستعدون للدفاع عن أراضينا

أكد المتحدث باسم إسماعيل بقائي، اليوم الأحد، أن بلاده لا تزال منفتحة على المفاوضات، بالتوازي مع استعدادها للدفاع عن أراضيها، متهماً بالتمسك بمطالب أحادية الجانب.

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وقال بقائي، في مقابلة مع شبكة الإذاعة والتلفزيون "ARD"، إن التواصل عبر الوسطاء مستمر، إلا أن العقبة الرئيسية تتمثل في إصرار على مطالبها الأحادية، وفق تعبيره.

ونفى المتحدث أي علاقة لطهران بالعمليات التي يُزعم أنها استهدفت قواعد جوية في ، مؤكداً أن بلاده لا صلة لها بهذه العمليات.

وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، اعتبر بقائي أن انعدام الأمن فيه لا يعود إلى الإجراءات ، بل إلى ما وصفه باستغلال الولايات المتحدة وإسرائيل للممر المائي لمواصلة عملياتهما العسكرية ضد .

وأضاف أن استمرار هذا الوضع يدفع إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية وحدة أراضيها وأمنها القومي وشعبها.