قائد "سنتكوم" يتفقد مضيق هرمز ويؤكد ضمان حرية الملاحة

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الأحد، أن قواتها ساهمت في تمكين شركائها الخليجيين من تصدير أكثر من 1.5 مليار برميل من الخام منذ الصيف، مشيرةً إلى عبور أكثر من 3 آلاف سفينة تجارية مضيق هرمز بدعم منها خلال الأشهر الستة الماضية.

وجاء الإعلان بالتزامن مع زيارة قائد القيادة المركزية الأميركية، الأدميرال براد كوبر، مضيق هرمز، حيث اطلع على الوضع العملياتي خلال تحليقه فوقه على متن مروحية "سي إتش-47 شينوك" تابعة للجيش الأميركي.

وقال كوبر إن تواصل الوقوف إلى جانب شركائها الخليجيين وقطاع الشحن، مؤكداً أن الزيارة تعكس بضمان استمرار حرية الملاحة عبر المضيق.

وفي بيانها، أوضحت "سنتكوم" أن قواتها عملت على تطهير ممرات الملاحة الدولية في المضيق من الألغام البحرية التي قالت إن زرعها.

والتقى كوبر خلال الزيارة عسكريين أميركيين شاركوا في عمليات إزالة الألغام، معرباً عن تقديره لجهودهم، ومؤكداً أن مسارات العبور الرئيسية باتت خالية من الألغام البحرية .

وشدد على مواصلة الجهود لضمان انسيابية حركة السفن التجارية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأميركية ومجلس التعاون وقطاع الشحن.

وأضافت القيادة أن أكثر من 95 في المئة من السفن التي عبرت المضيق خلال الأشهر الأخيرة وصلت بأمان، رغم ما وصفته باعتداءات ، معتبرةً أن هذه النتائج تعكس قدرة الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين على تأمين هذا الممر المائي الدولي.