إيران تحذّر ألمانيا: قواعدكم العسكرية في المنطقة أهداف مشروعة!

حذّرت من الانخراط علنًا في أي مواجهة عسكرية ضدها، ملوّحةً باعتبار القواعد والمنشآت العسكرية المرتبطة ببرلين في المنطقة أهدافًا مشروعة في حال تدخلها المباشر.

ونقلت وكالة "فارس" ، اليوم الأحد، عن مصادر مطلعة أن التحذير جاء على خلفية تصاعد الأنشطة المناهضة لطهران.

وبحسب الوكالة، أبلغت إيران ألمانيا، عبر قنوات مختلفة، بضرورة وقف ما وصفته بـ"مضايقة الإيرانيين المقيمين على أراضيها"، معتبرةً أن هذه الممارسات تستند إلى مزاعم لا أساس لها من الصحة.