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عربي-دولي

إيران تحذّر ألمانيا: قواعدكم العسكرية في المنطقة أهداف مشروعة!

Lebanon 24
25-10-2026 | 16:35
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إيران تحذّر ألمانيا: قواعدكم العسكرية في المنطقة أهداف مشروعة!
إيران تحذّر ألمانيا: قواعدكم العسكرية في المنطقة أهداف مشروعة! photos 0
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حذّرت إيران ألمانيا من الانخراط علنًا في أي مواجهة عسكرية ضدها، ملوّحةً باعتبار القواعد والمنشآت العسكرية المرتبطة ببرلين في المنطقة أهدافًا مشروعة في حال تدخلها المباشر.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الأحد، عن مصادر مطلعة أن التحذير الإيراني جاء على خلفية تصاعد الأنشطة الألمانية المناهضة لطهران.

وبحسب الوكالة، أبلغت إيران ألمانيا، عبر قنوات مختلفة، بضرورة وقف ما وصفته بـ"مضايقة الإيرانيين المقيمين على أراضيها"، معتبرةً أن هذه الممارسات تستند إلى مزاعم لا أساس لها من الصحة.

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