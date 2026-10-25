تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

رغم فرض غرامات للحد من أعمال العنف... الاحتجاجات في ألبانيا تتجدد

Lebanon 24
25-10-2026 | 15:17
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
رغم فرض غرامات للحد من أعمال العنف... الاحتجاجات في ألبانيا تتجدد
رغم فرض غرامات للحد من أعمال العنف... الاحتجاجات في ألبانيا تتجدد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تجددت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العاصمة الألبانية تيرانا، بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء إيدي راما إجراءات جديدة للحد من الاضطرابات، بينها فرض غرامات مالية على المشاركين في المظاهرات التي تتحول إلى أعمال عنف، حتى إن لم يرتكبوا تلك الأعمال بأنفسهم.

وذكرت وكالة "رويترز" أن متظاهرين تجمعوا أمام وزارة التعليم، رغم هطول الأمطار، قبل أن يتوجهوا في مسيرة إلى مكتب راما، حيث أضرموا النار في مقاعد وضعها رئيس الوزراء أمام مكتبه في إطار دعوته إلى الحوار مع المحتجين.
Advertisement

وتشهد ألبانيا منذ مطلع أكتوبر الجاري احتجاجات يقودها طلاب، امتدت من وسط تيرانا إلى مدن أخرى، احتجاجاً على ما يعتبرونه فساداً حكومياً، وقلة فرص العمل، وتدني مستوى التعليم.

ويطالب المحتجون باستقالة راما، فيما شهدت بعض المظاهرات إضرام النار في مبانٍ حكومية وبنوك، وتحطيم واجهات محال تجارية، واقتلاع حجارة الأرصفة لرشق الشرطة بها.

وقال راما، في خطاب مصور: "أعتقد أن من يطالبون باستقالتي مخطئون إذا اعتقدوا أن بإمكانهم فرضها من خلال العنف أو أي وسيلة أخرى، لكنني لا أعتقد أن كل ما يقولونه أو يطالبون به خاطئ".

وكان رئيس الوزراء أعلن، في وقت سابق الأحد، إجراءات جديدة لاحتواء أعمال العنف، تتضمن فرض غرامة قدرها 500 ألف ليك ألباني (نحو 6188 دولاراً) على المشاركين في الاحتجاجات التي تتحول إلى أعمال عنف، حتى إذا لم يشاركوا شخصياً في ارتكابها.

وجاءت الاضطرابات الحالية بعد أشهر من احتجاجات سلمية إلى حد كبير، شهدتها البلاد خلال الصيف، ضد مشروع سياحي وعقاري فاخر على الساحل الألباني يدعمه جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتُمثل موجة الاحتجاجات أكبر تحدٍ يواجه راما حتى الآن، بعدما أمضى أكثر من 13 عاماً في السلطة، منذ توليه رئاسة الحكومة عام 2013، وفوزه بولاية رابعة في الانتخابات التي جرت العام الماضي.
مواضيع ذات صلة
المفوضية الأوروبية تندّد بأعمال العنف خلال الاحتجاجات في ألبانيا
lebanon 24
Lebanon24
26/10/2026 04:34:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية الفرنسية: توقيف 350 شخصا في باريس الأحد على خلفية أعمال العنف خلال الاحتجاجات
lebanon 24
Lebanon24
26/10/2026 04:34:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية الفرنسية: أعمال العنف أسفرت عن إصابة أكثر من 600 من رجال الشرطة والدرك والإطفاء
lebanon 24
Lebanon24
26/10/2026 04:34:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإسرائيلية: إسرائيل تدين بشدة أعمال العنف التي ارتكبها متطرفون بالقرب من قرية قصرة بالضفة
lebanon 24
Lebanon24
26/10/2026 04:34:35 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة التعليم

دونالد ترمب

جاريد كوشنر

دونالد

رويترز

ألباني

جاريد

كوشنر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:56 | 2026-10-25
Lebanon24
17:45 | 2026-10-25
Lebanon24
17:34 | 2026-10-25
Lebanon24
17:25 | 2026-10-25
Lebanon24
17:14 | 2026-10-25
Lebanon24
17:13 | 2026-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24