تعليق فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية بالبرازيل

أعلنت هيئة الانتخابات في ، اليوم الأحد، تعليق فرز الأصوات مؤقتًا في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، بعدما قرر أحد قضاة تمديد فترة التصويت ساعتين في مختلف أنحاء البلاد.

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وأظهرت النتائج الأولية تقدم الرئيس اليساري لويس بنسبة 57.66% من الأصوات الصحيحة، مقابل 42.34% لمنافسه اليميني ، وذلك بعد فرز 0.25% من الأصوات، وفق بيانات .

ولم تكن النتائج المسجلة قبل تعليق الفرز كافية لتحديد اتجاه التصويت في الانتخابات التي شملت مختلف أنحاء البرازيل.