تعليق فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية بالبرازيل

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أعلنت هيئة الانتخابات في البرازيل، اليوم الأحد، تعليق فرز الأصوات مؤقتًا في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، بعدما قرر أحد قضاة المحكمة العليا تمديد فترة التصويت ساعتين في مختلف أنحاء البلاد.
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وأظهرت النتائج الأولية تقدم الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بنسبة 57.66% من الأصوات الصحيحة، مقابل 42.34% لمنافسه اليميني فلافيو بولسونارو، وذلك بعد فرز 0.25% من الأصوات، وفق بيانات الهيئة العليا للانتخابات.
ولم تكن النتائج المسجلة قبل تعليق الفرز كافية لتحديد اتجاه التصويت في الانتخابات التي شملت مختلف أنحاء البرازيل.