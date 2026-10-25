بتوجيه من ترامب... العدل الأميركية تتحرك قضائياً بشأن انتخابات ألاسكا

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وأضاف بلانش لشبكة CNN: "الرئيس لا يحاول بأي شكل السيطرة على انتخابات الولايات، ونحن لا نمهد الطريق أمامه للقيام بذلك"، موضحاً أن الدعوى تسعى إلى التحقق من احتمال حدوث "ارتباك" بين الناخبين، بسبب وجود مرشحين يحملان اسمين متشابهين للغاية.



وتطلب من محكمة اتحادية وقف المصادقة على نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ في ألاسكا، إذا خسر السيناتور الحالي دان إس سوليفان، وكان عدد الأصوات التي حصل عليها منافسه دانيال جي سوليفان جونيور أكبر من هامش الخسارة، إلى حين البت في مدى تأثير تشابه الاسمين على النتيجة، بحسب صحيفة " بوست".



وتظهر بطاقة الاقتراع اسم السيناتور الحالي بصيغة "دان إس سوليفان"، مع تعريفه بأنه جمهوري وعضو حالي في مجلس الشيوخ، بينما يظهر منافسه باسم "دانيال جي سوليفان جونيور"، من دون إدراج انتماء حزبي بجوار اسمه، وفق وكالة "أسوشيتد برس".



وتتنافس في السباق أيضاً النائبة السابقة ماري بيلتولا.



وكان مسؤولو الانتخابات في ألاسكا قد استبعدوا دانيال جي سوليفان جونيور من بطاقة الاقتراع، قبل أن تعيده محاكم الولاية، وتؤيد المحكمة في ألاسكا قانونية ترشحه، وفق "واشنطن بوست".



وسجّل سوليفان، وهو مدرس متقاعد من مدينة بطرسبورج، نفسه جمهورياً قبل وقت قصير من دخوله السباق، لكنه نفى أن يكون ترشحه يستهدف إرباك الناخبين أو سحب أصوات من السناتور الحالي.



وتستخدم ألاسكا نظام التصويت التفضيلي، الذي يتيح للناخبين ترتيب المرشحين بحسب الأفضلية. وإذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية مباشرة، تُنقل أصوات المرشح المستبعد إلى الخيار التالي المسجل في بطاقات ناخبيه.



ترامب يوجّه برفع الدعوى قال وزير العدل الأميركي تود بلانش، إن الدعوى التي رفعتها وزارته بشأن انتخابات مجلس الشيوخ في ولاية ألاسكا لا تهدف إلى منح السيطرة على انتخابات الولايات، أو تمهيد الطريق لإلغاء نتيجة لا تصب في مصلحة الجمهوريين.وأضاف بلانش لشبكة CNN: "الرئيس لا يحاول بأي شكل السيطرة على انتخابات الولايات، ونحن لا نمهد الطريق أمامه للقيام بذلك"، موضحاً أن الدعوى تسعى إلى التحقق من احتمال حدوث "ارتباك" بين الناخبين، بسبب وجود مرشحين يحملان اسمين متشابهين للغاية.وتطلب من محكمة اتحادية وقف المصادقة على نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ في ألاسكا، إذا خسر السيناتور الحالي دان إس سوليفان، وكان عدد الأصوات التي حصل عليها منافسه دانيال جي سوليفان جونيور أكبر من هامش الخسارة، إلى حين البت في مدى تأثير تشابه الاسمين على النتيجة، بحسب صحيفة " بوست".وتظهر بطاقة الاقتراع اسم السيناتور الحالي بصيغة "دان إس سوليفان"، مع تعريفه بأنه جمهوري وعضو حالي في مجلس الشيوخ، بينما يظهر منافسه باسم "دانيال جي سوليفان جونيور"، من دون إدراج انتماء حزبي بجوار اسمه، وفق وكالة "أسوشيتد برس".وتتنافس في السباق أيضاً النائبة السابقة ماري بيلتولا.وكان مسؤولو الانتخابات في ألاسكا قد استبعدوا دانيال جي سوليفان جونيور من بطاقة الاقتراع، قبل أن تعيده محاكم الولاية، وتؤيد المحكمة في ألاسكا قانونية ترشحه، وفق "واشنطن بوست".وسجّل سوليفان، وهو مدرس متقاعد من مدينة بطرسبورج، نفسه جمهورياً قبل وقت قصير من دخوله السباق، لكنه نفى أن يكون ترشحه يستهدف إرباك الناخبين أو سحب أصوات من السناتور الحالي.وتستخدم ألاسكا نظام التصويت التفضيلي، الذي يتيح للناخبين ترتيب المرشحين بحسب الأفضلية. وإذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية مباشرة، تُنقل أصوات المرشح المستبعد إلى الخيار التالي المسجل في بطاقات ناخبيه.ترامب يوجّه برفع الدعوى

وذكر بلانش أن الدعوى تهدف إلى منح المسؤولين القدرة على تحديد ما إذا كان تشابه الاسمين تسبب في ارتباك ينتهك القانون، متهماً خصوم الجمهوريين بمحاولة "إبطال الانتخابات والتلاعب بها".



وامتنع وزير العدل عن توضيح ما إذا كان ترامب قد أمره برفع الدعوى، لكن الرئيس الأميركي أعلن صراحة أنه وجّه باتخاذ هذا الإجراء، قائلاً للصحافيين: "أنا من قلت: افعلوا ذلك".



كما اتهم ترامب بالوقوف وراء ترشح دانيال جي سوليفان جونيور، من دون تقديم أدلة علنية على ذلك.



ونفى المرشح وجود تنسيق مع الديمقراطيين، أو أن يكون هدفه تحويل الأصوات عن السيناتور الحالي، فيما وصفت بيلتولا الدعوى بأنها "تدخّل سياسي". كما انتقدت السيناتور الجمهورية عن ألاسكا ليزا موركوفسكي الإجراء الذي اتخذته وزارة العدل، وفق "أسوشيتد برس".