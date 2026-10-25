تطورات المنطقة بين ملك البحرين ووزير الخارجية السوري

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بحث العاهل البحريني الملك حمد بن مع السوري الشيباني، التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها المستجدات التي تشهدها المنطقة.واستعرض الجانبان، خلال استقبال الملك حمد الوزير الشيباني، الأحد، الأوضاع الراهنة على الساحة ، وجهود الدولة لتعزيز الأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية في البلاد.وأشاد ملك بالعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين والتطلع إلى تعزيزها وتطويرها، وما يشهده التعاون المشترك من نمو مستمر في مختلف المجالات، بما يحقق مصالحهما، ويعود بالخير على شعبيهما.وأعرب الملك حمد عن تقديره لمواقف بقيادة الرئيس أحمد ، وتضامنها ودعمها للبحرين، وإدانتها واستنكارها للاعتداءات ، مؤكداً موقف المنامة الثابت تجاه دعم وحدة وسيادتها وسلامة أراضيها وتحقيق تطلعات شعبها.من جانبه، ثمَّن وزير الخارجية السوري مواقف البحرين الداعمة لحكومة سوريا وشعبها، وحرصها على مساندة مساعيها للحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها، ودعم جهودها لإعادة الإعمار وتعزيز التنمية.وأكد الشيباني أن سوريا تسير نحو الاستقرار المستدام والانفتاح، وتعزيز علاقاتها السياسية والاقتصادية إقليمياً ودولياً، ومواجهة مختلف التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية.