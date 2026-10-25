بوساطة أميركية.. اجتماع مرتقب بين روسيا وأوكرانيا في تشرين الثاني لإحياء مفاوضات السلام

أكد الرئيس الأوكراني ، الأحد، أن اجتماعًا بين ممثلين عن وموسكو سيُعقد في تشرين الثاني المقبل بوساطة أميركية، في محاولة لإحياء مفاوضات السلام المتوقفة منذ مطلع العام الجاري، وفق ما أوردته وكالة "فرانس برس".

وقال ، في مقابلة مع التلفزيون الوطني، إن بلاده مستعدة للتفاوض، موضحًا أن المتعلقة بالأراضي ينبغي أن تُبحث على مستوى ، فيما تتولى المجموعات الفنية مناقشة الملفات الأخرى، مضيفًا أن هذه المسائل يمكن طرحها خلال تشرين الثاني.

وشدد الرئيس الأوكراني على ضرورة أن يتضمن أي اتفاق سلام ضمانات أمنية قوية لبلاده، إلى جانب تأمين تمويل لجيشها لمدة عشر سنوات. كما أكد أهمية مشاركة في الجهود الدبلوماسية، مشيرًا إلى استعداد كييف لبحث وقف شامل لإطلاق النار، أو التوصل إلى هدنة تقتصر على قطاع الطاقة أو العمليات البحرية.

في المقابل، أبدت استعدادها لاستئناف المحادثات بعد العاشر من تشرين الثاني، فيما حذّر زيلينسكي من تعثّر محاولات سابقة قبل أن تصل إلى مرحلة الانعقاد.