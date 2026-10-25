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عربي-دولي

بوساطة أميركية.. اجتماع مرتقب بين روسيا وأوكرانيا في تشرين الثاني لإحياء مفاوضات السلام

Lebanon 24
25-10-2026 | 16:37
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بوساطة أميركية.. اجتماع مرتقب بين روسيا وأوكرانيا في تشرين الثاني لإحياء مفاوضات السلام
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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، أن اجتماعًا بين ممثلين عن كييف وموسكو سيُعقد في تشرين الثاني المقبل بوساطة أميركية، في محاولة لإحياء مفاوضات السلام المتوقفة منذ مطلع العام الجاري، وفق ما أوردته وكالة "فرانس برس".

وقال زيلينسكي، في مقابلة مع التلفزيون الوطني، إن بلاده مستعدة للتفاوض، موضحًا أن القضايا المتعلقة بالأراضي ينبغي أن تُبحث على مستوى القادة، فيما تتولى المجموعات الفنية مناقشة الملفات الأخرى، مضيفًا أن هذه المسائل يمكن طرحها خلال تشرين الثاني.

وشدد الرئيس الأوكراني على ضرورة أن يتضمن أي اتفاق سلام ضمانات أمنية قوية لبلاده، إلى جانب تأمين تمويل لجيشها لمدة عشر سنوات. كما أكد أهمية مشاركة الدول الأوروبية في الجهود الدبلوماسية، مشيرًا إلى استعداد كييف لبحث وقف شامل لإطلاق النار، أو التوصل إلى هدنة تقتصر على قطاع الطاقة أو العمليات البحرية.

في المقابل، أبدت موسكو استعدادها لاستئناف المحادثات بعد العاشر من تشرين الثاني، فيما حذّر زيلينسكي من تعثّر محاولات سابقة قبل أن تصل إلى مرحلة الانعقاد.

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