سقوط صاروخين قرب مخيمات النازحين في عدن

● سقوط صاروخين أطلقتها مليشيا الإرهابية بالقرب من مخيمات النازحين في منطقة صلاح الدين في مدينة عدن الأهلة بالسكان ، يمثل تهديداً خطيراً لحياة مئات الأسر التي اضطرت إلى مغادرة منازلها هرباً من الحرب والانتهاكات الحوثية، لتجد نفسها مجدداً في دائرة الخطر، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حماية المدنيين والنازحين. ● إن تعريض مخيمات النزوح ومحيطها للقصف بالصواريخ يضاعف معاناة الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتها النساء والأطفال، ويؤكد الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات فاعلة لحماية المدنيين، واتخاذ موقف واضح إزاء الانتهاكات التي يتعرض لها النازحون، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.