تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

سقوط صاروخين قرب مخيمات النازحين في عدن

Lebanon 24
25-10-2026 | 17:45
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
سقوط صاروخين قرب مخيمات النازحين في عدن
سقوط صاروخين قرب مخيمات النازحين في عدن photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفاد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، بسقوط صاروخين أطلقهما الحوثيون قرب مخيمات النازحين في منطقة صلاح الدين بمدينة عدن، المأهولة بالسكان، يشكل تهديداً خطيراً لحياة مئات الأسر التي اضطرت إلى مغادرة منازلها هرباً من الحرب والانتهاكات الحوثية، لتجد نفسها مجدداً في دائرة الخطر.

وأضاف الإرياني، في منشور على منصة "إكس"، أن استهداف مخيمات النزوح ومحيطها بالصواريخ يضاعف معاناة الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتها النساء والأطفال، ويؤكد الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فاعلة لحماية المدنيين والنازحين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الإعلام اليمني: سقوط صاروخين حوثيين قرب مخيمات النازحين في منطقة صلاح الدين بعدن
lebanon 24
Lebanon24
26/10/2026 04:36:00 Lebanon 24 Lebanon 24
حكومة شمال كردفان تتهم الدعم السريع باستهداف مخيمات النازحين ومواقع مدنية بالمسيرات
lebanon 24
Lebanon24
26/10/2026 04:36:00 Lebanon 24 Lebanon 24
إدارة مخيّمات النازحين باليمن: نزوح أكثر من 122 ألف شخص بسبب التصعيد الحوثي منذ مطلع أيلول
lebanon 24
Lebanon24
26/10/2026 04:36:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام اليمني: اعتداءات الحوثي ضد النازحين في عدن انتهاك صارخ للقانون الدولي
lebanon 24
Lebanon24
26/10/2026 04:36:00 Lebanon 24 Lebanon 24

معمر الإرياني

وزير الإعلام

صلاح الدين

الحوثي

ساني

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:56 | 2026-10-25
Lebanon24
17:34 | 2026-10-25
Lebanon24
17:25 | 2026-10-25
Lebanon24
17:14 | 2026-10-25
Lebanon24
17:13 | 2026-10-25
Lebanon24
17:00 | 2026-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24