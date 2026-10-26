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عربي-دولي

"التحالف" يُنفذ عملية نوعية في اليمن لتحييد مصادر التهديد رداً على اعتداءات الحوثيين

Lebanon 24
26-10-2026 | 00:15
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التحالف يُنفذ عملية نوعية في اليمن لتحييد مصادر التهديد رداً على اعتداءات الحوثيين
التحالف يُنفذ عملية نوعية في اليمن لتحييد مصادر التهديد رداً على اعتداءات الحوثيين photos 0
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أكد "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اليوم الاثنين أنه نفذ عملية نوعية لتحييد مصادر التهديد رداً على اعتداءات الحوثيين المتكررة.

وقال المتحدث الرَّسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، في بيان، إنه "انطلاقًا من الحق الأصيل والمشروع في الدفاع عن النفس لحماية أمن وسلامة أراضي المملكة وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، ورداً على الاعتداءات المتكررة من الميليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولتها استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة واليمن باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، نفذت قيادة القوات المشتركة للتحالف عملية عسكرية نوعية بهدف تحييد مصادر التهديد."
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ولفت اللواء المالكي إلى أن العملية النوعية شملت تدمير وتحييد أهدافاً عسكرية مشروعة بمناطق سيطرة الحوثيين، وشملت العملية تدمير 5 أنفاق لتخزين الصواريخ الباليستية وعدد 4 منصات لإطلاق الصواريخ الباليستية ومخزن للصواريخ، والتركيز على قطع إمدادات الحوثيين بين مناطق سيطرتها، كما شملت العملية استهداف تحصينات الميليشيا وتجمعات عناصرها وعتادها العسكري بخطوط التماس بالداخل اليمني.

وأكد المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في تنفيذ الإجراءات العملياتية الرادعة ضد الحوثيين بهدف حماية المدنيين والأعيان المدنية في المملكة من اعتداءاتها الغاشمة، وكذلك حماية المدنيين الأبرياء بالداخل اليمني من بطش هذه الميليشيا وإمعانها في قتل اليمنيين والتنكيل بهم بكافة الطرق والوسائل، مؤكداً أن العملية العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
 
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