باقري كني: اجتماع طهران يمكنها أن تخطو نحو إرساء أمن إقليمي

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أعلن نائب امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي باقري كني ان مسؤولين كبار من وتركيا وباكستان سيزورون .وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للانباء بأن علي باقري‌ كني، أوضح أن السعودي خالد بن سلمان وقائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن ، سيشاركون في اجتماع مشترك خلال زيارتهم إلى طهران.وأشار الى أن "عاصم منير كان قد أبلغ، خلال لقائه باللواء محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، بقرار المسؤولين الكبار في السعودية وتركيا وباكستان السفر إلى طهران، ولقائهم بأمين المجلس الأعلى للأمن القومي للجمهورية الإسلامية ، وعقد اجتماع مشترك".وأكد أن "الدول الثلاث المشاركة في هذا الاجتماع يمكنها، إلى جانب ، وعبر الاستفادة من التجربة الناجحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في بناء الأمن الوطني (خلال الحرب المفروضة الثالثة)، أن تخطو خطوة فاعلة نحو إرساء أمن إقليمي داخلي المنشأ".