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عربي-دولي

باقري كني: اجتماع طهران يمكنها أن تخطو نحو إرساء أمن إقليمي

Lebanon 24
26-10-2026 | 01:57
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باقري كني: اجتماع طهران يمكنها أن تخطو نحو إرساء أمن إقليمي
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 أعلن نائب امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي باقري كني ان مسؤولين كبار من السعودية وتركيا وباكستان سيزورون طهران.
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وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للانباء بأن علي باقري‌ كني، أوضح أن  وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان وقائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير ورئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن ، سيشاركون في اجتماع مشترك خلال زيارتهم إلى طهران.

وأشار الى أن "عاصم منير كان قد أبلغ، خلال لقائه باللواء محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، بقرار المسؤولين الكبار في السعودية وتركيا وباكستان السفر إلى طهران، ولقائهم بأمين المجلس الأعلى للأمن القومي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعقد اجتماع مشترك".

وأكد أن "الدول الثلاث المشاركة في هذا الاجتماع يمكنها، إلى جانب إيران، وعبر الاستفادة من التجربة الناجحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في بناء الأمن الوطني (خلال الحرب المفروضة الثالثة)، أن تخطو خطوة فاعلة نحو إرساء أمن إقليمي داخلي المنشأ".
 
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