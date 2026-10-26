أمام مجلس الأمن.. كوريا الشمالية تتهم جارتها الجنوبية

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أرسلت بيونغ يانغ رسالة إلى التابع للأمم المتحدة تتهم فيها سيول باختلاق واقعة انفجار لغم أرضي أسفر عن إصابة ثلاثة جنود كوريين جنوبيين، وفق ما ذكر الإعلام الرسمي الكوري .وتصاعدت التوترات بين الكوريتين منذ أن حمّلت الجنوبية الشهر الماضي جارتها الشمالية المسؤولية عن انفجار وقع داخل المنطقة المنزوعة السلاح التي تخضع لحراسة مشددة وتفصل بين البلدين، قائلة إن الانفجار نجم عن ألغام أرضية زرعتها ، وهو ما رفضته بيونغ يانغ بشدة.ووجّه الممثل الدائم لكوريا الشمالية لدى الأحد، رسالة إلى بشأن "الاستفزاز الذي ارتكبته كوريا الجنوبية من خلال إلقاء اللوم من دون أي أساس (على بيونغ يانغ) بحادثة "انفجار اللغم" المثيرة للريبة".