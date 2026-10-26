العملية استمرت 3 ساعات.. هكذا تم القبض على منفذي هجوم الكرك في الأردن (فيديو)

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وفي التفاصيل، قال التلفزيون : "بعد عملية أمنية مشتركة، فرق التحقيق والمداهمة المتخصصة تلقي القبض على الإرهابيين الثلاثة منفذي العملية الإرهابية الجبانة وإصابتهم جميعاً".



وأوضح أن المشتبه بهم الثلاثة أُصيبوا خلال العملية التي جاءت عقب الهجوم الذي وقع، الجمعة الماضي، في قرية (جنوب)، والذي أسفر عن مقتل تسعة أشخاص، وإصابة 25 آخرين.



وجاء اعتقالهم في عملية أمنية استمرت 3 ساعات، وبعد سلسلة واسعة من المداهمات وعمليات التفتيش والتمشيط المشتركة، التي نفّذتها فرق التحقيق والمداهمة المتخصصة فور وقوع الحادثة.



وبحسب التفاصيل، فإن العملية جاءت بعد تحديد مكان الإرهابيين الثلاثة في أحد المنازل المهجورة بالكرك. تمكنت ، الاثنين، من إلقاء القبض على ثلاثة مشتبه بهم في الهجوم الدامي الذي استهدف القديس جاورجيوس في محافظة ، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي.وفي التفاصيل، قال التلفزيون : "بعد عملية أمنية مشتركة، فرق التحقيق والمداهمة المتخصصة تلقي القبض على الإرهابيين الثلاثة منفذي العملية الإرهابية الجبانة وإصابتهم جميعاً".وأوضح أن المشتبه بهم الثلاثة أُصيبوا خلال العملية التي جاءت عقب الهجوم الذي وقع، الجمعة الماضي، في قرية (جنوب)، والذي أسفر عن مقتل تسعة أشخاص، وإصابة 25 آخرين.وجاء اعتقالهم في عملية أمنية استمرت 3 ساعات، وبعد سلسلة واسعة من المداهمات وعمليات التفتيش والتمشيط المشتركة، التي نفّذتها فرق التحقيق والمداهمة المتخصصة فور وقوع الحادثة.وبحسب التفاصيل، فإن العملية جاءت بعد تحديد مكان الإرهابيين الثلاثة في أحد المنازل المهجورة بالكرك.

وأعلن الأردني أيضاً ضبط مجموعة من الأسلحة النارية والعتاد بمكان وجود الإرهابيين الثلاثة، مشيراً في بيان إلى أن هذه الثلة الخارجة لاقت مصيرها العادل على أيدي القوة الأمنية، وموضحاً أن عمليات البحث والتمشيط استمرت منذ لحظة الجريمة.



بدوره، قال الأردني مازن الفراية، إن ألقت القبض على منفذي الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في قرية حمود بمحافظة الكرك، بعد مقاومة شرسة.



وأضاف الفراية أن الأجهزة الأمنية بذلت جهوداً عملياتية واستخباراتية كبيرة لتحديد هوية منفذي الهجوم، مشيراً إلى أن عددهم ثلاثة أشخاص، جرى التعرف عليهم منذ بداية الحادثة.



وأشار وزير الداخلية الأردني إلى أن منفذي الهجوم ضُبطوا داخل مبنى في مدينة الكرك، بالقرب من موقع الحادثة، لافتاً إلى أن إصاباتهم خطيرة وفي أنحاء متفرقة من أجسادهم.