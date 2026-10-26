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عربي-دولي

العملية استمرت 3 ساعات.. هكذا تم القبض على منفذي هجوم الكرك في الأردن (فيديو)

Lebanon 24
26-10-2026 | 02:47
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العملية استمرت 3 ساعات.. هكذا تم القبض على منفذي هجوم الكرك في الأردن (فيديو)
العملية استمرت 3 ساعات.. هكذا تم القبض على منفذي هجوم الكرك في الأردن (فيديو) photos 0
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تمكنت قوات الأمن الأردنية، صباح اليوم الاثنين، من إلقاء القبض على ثلاثة مشتبه بهم في الهجوم الدامي الذي استهدف كنيسة القديس جاورجيوس في محافظة الكرك، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي.
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وفي التفاصيل، قال التلفزيون الأردني: "بعد عملية أمنية مشتركة، فرق التحقيق والمداهمة المتخصصة تلقي القبض على الإرهابيين الثلاثة منفذي العملية الإرهابية الجبانة وإصابتهم جميعاً".

وأوضح أن المشتبه بهم الثلاثة أُصيبوا خلال العملية التي جاءت عقب الهجوم الذي وقع، الجمعة الماضي، في قرية حمود (جنوب)، والذي أسفر عن مقتل تسعة أشخاص، وإصابة 25 آخرين.

وجاء اعتقالهم في عملية أمنية استمرت 3 ساعات، وبعد سلسلة واسعة من المداهمات وعمليات التفتيش والتمشيط المشتركة، التي نفّذتها فرق التحقيق والمداهمة المتخصصة فور وقوع الحادثة.

وبحسب التفاصيل، فإن العملية جاءت بعد تحديد مكان الإرهابيين الثلاثة في أحد المنازل المهجورة بالكرك.
 
 
 
 
 
 
 
وأعلن الأمن العام الأردني أيضاً ضبط مجموعة من الأسلحة النارية والعتاد بمكان وجود الإرهابيين الثلاثة، مشيراً في بيان إلى أن هذه الثلة الخارجة لاقت مصيرها العادل على أيدي القوة الأمنية، وموضحاً أن عمليات البحث والتمشيط استمرت منذ لحظة الجريمة.

بدوره، قال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على منفذي الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في قرية حمود بمحافظة الكرك، بعد مقاومة شرسة.

وأضاف الفراية أن الأجهزة الأمنية بذلت جهوداً عملياتية واستخباراتية كبيرة لتحديد هوية منفذي الهجوم، مشيراً إلى أن عددهم ثلاثة أشخاص، جرى التعرف عليهم منذ بداية الحادثة.

وأشار وزير الداخلية الأردني إلى أن منفذي الهجوم ضُبطوا داخل مبنى في مدينة الكرك، بالقرب من موقع الحادثة، لافتاً إلى أن إصاباتهم خطيرة وفي أنحاء متفرقة من أجسادهم.
 
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