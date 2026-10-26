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عربي-دولي

الزيدي: للتحقيق في تهديد ميسان بعصيان مدني

Lebanon 24
26-10-2026 | 03:03
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الزيدي: للتحقيق في تهديد ميسان بعصيان مدني
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وجّه رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، بفتح تحقيق مع رئيس مجلس محافظة ميسان مصطفى دعير، على خلفية تصريحات لوّح فيها بإعلان العصيان المدني إذا لم تستجب الحكومة لمطلب إعادة فتح منفذ الشيب الحدودي مع إيران.
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وشدد الزيدي على ضرورة الالتزام بالقانون واعتماد السياقات الدستورية والإدارية في التعامل مع الملفات الخدمية والإدارية، مع ترك تقدير المسؤولية القانونية المترتبة على التصريحات للجهات المختصة.

وكان دعير قد طالب مؤخراً بإعادة فتح المنفذ، ومنح الحكومة مهلة تنتهي يوم الخميس، محذراً من تصعيد الاحتجاجات وقطع الطرق في المحافظة إذا لم تتم الاستجابة.
وقطع عشرات المحتجين طريق بازركان الحيوي المؤدي إلى الشركات النفطية في ميسان، ورددوا شعارات تطالب بالعدول عن قرار الإغلاق، وسط انتشار أمني مكثف حول موقع التظاهرة، بحسب وكالة "شفق نيوز" العراقية.

وشهدت أسواق المحافظة ارتفاعاً حاداً في أسعار الخضراوات والفواكه عقب القرار، ما دفع مواطنين إلى المطالبة عبر منصات التواصل الاجتماعي بإعادة فتح المنفذ واستئناف الحركة التجارية.
وكانت الحكومة العراقية قررت إغلاق منفذ الشيب حتى إشعار آخر، وأرجع الناطق باسمها حيدر العبودي القرار إلى عدم جاهزية المنفذ فنياً وتقنياً وتطويرياً، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وأوضح العبودي أن وقف العمل في المنفذ يمثل خطوة نحو رفع مستوى جاهزيته التقنية واللوجستية، مشيراً إلى أن أكثر من منفذ حدودي آخر يشهد انسيابية في التبادل التجاري مع إيران.
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