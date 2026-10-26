تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

خلاف بين نتنياهو وزامير .. تقارير اسرائيلية تكشف

Lebanon 24
26-10-2026 | 03:20
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
خلاف بين نتنياهو وزامير .. تقارير اسرائيلية تكشف
خلاف بين نتنياهو وزامير .. تقارير اسرائيلية تكشف photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت تقارير عن وجود خلاف بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس أركان الجيش إيال زامير، بشأن تحرك عسكري مرتبط بإيران، ما أثار سجالًا سياسيًا قبل انتخابات يوم غد الثلاثاء، وسط اتهامات من المعارضة بمحاولة توظيف الجيش انتخابيًا، ونفي نتنياهو وقوع أي مواجهة.
Advertisement

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن زامير طلب مناقشة معمقة وتفويضًا رسميًا مكتوبًا قبل تنفيذ إجراء وجّهت به القيادة السياسية، خشية أن يقود إلى تصعيد مفاجئ مع طهران.

وبحسب التقرير، تخشى قيادات عسكرية أن يؤدي التحرك المقترح إلى مواجهة في توقيت حساس، نتيجة خطأ في تقدير الموقف.

ولم تُعلن طبيعة الإجراء أو أهدافه، كما لا تثبت المعلومات المنشورة اتخاذ قرار نهائي بشن حرب جديدة على إيران.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر مطلعة مخاوف من تأثير الحسابات الانتخابية في القرارات العسكرية، وهي اتهامات لم يتسنَّ التحقق منها بصورة مستقلة.

ورفض نتنياهو تقرير القناة، مؤكدًا عدم وجود مواجهة مع رئيس الأركان، ومشيرًا إلى أن زامير نفسه تحدث عن محاولات إيرانية للتأثير في الانتخابات.

ويأتي النفي مع تصاعد التحذيرات الإسرائيلية من احتمال تحرك إيران أو حلفائها، ما يضع تقدير التهديد وضرورة الرد عليه في صلب الخلاف السياسي.
مواضيع ذات صلة
مواجهة متصاعدة بين نتنياهو وزامير... إعلام إسرائيلي يكشف
lebanon 24
Lebanon24
26/10/2026 12:46:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: التقارير عن خلافات بين القيادة السياسية والجيش الإسرائيلي بشأن إيران عارية عن الصحة
lebanon 24
Lebanon24
26/10/2026 12:46:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير اسرائيلي يكشف جدول نتنياهو في الساعات الأولى لهجوم"7 أكتوبر"
lebanon 24
Lebanon24
26/10/2026 12:46:28 Lebanon 24 Lebanon 24
سوريا تشعل الخلاف بين نتنياهو وإيزنكوت.. ما الهدف
lebanon 24
Lebanon24
26/10/2026 12:46:28 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

رئيس أركان الجيش

بنيامين نتنياهو

رئيس الأركان

الإسرائيلية

إيال زامير

الإسرائيلي

الانتخابية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:42 | 2026-10-26
Lebanon24
06:30 | 2026-10-26
Lebanon24
06:28 | 2026-10-26
Lebanon24
06:23 | 2026-10-26
Lebanon24
06:17 | 2026-10-26
Lebanon24
06:08 | 2026-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24