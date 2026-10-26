من هم أبرز المنافسين لنتنياهو في انتخابات إسرائيل؟

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تتجه ، الثلاثاء، إلى انتخابات برلمانية تشهد منافسة محتدمة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وخصومه، وسط تقارب في استطلاعات الرأي وصعوبة حصول أي من المعسكرين على الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة.وذكرت وكالة رويترز، الإثنين، أن نتنياهو تمكن من تقليص الفجوة مع منافسيه بعد فترة أظهرت فيها استطلاعات الرأي تراجعا كبيرا في فرص استمراره بالسلطة، بينما لا تزال أحزاب المعارضة تفتقر إلى مسار واضح لتشكيل ائتلاف حكومي بديل.وتعد هذه أول انتخابات برلمانية تشهدها إسرائيل منذ هجوم 7 تشرين الاول 2023، وما أعقبه من حرب في غزة ولبنان وضربات إسرائيلية على ، وسط انقسامات بشأن مسؤولية القيادة السياسية عن الإخفاقات الأمنية وتداعيات الحرب.ويصوت الإسرائيليون لقوائم حزبية وفق نظام التمثيل النسبي، وتتوزع مقاعد الكنيست البالغ عددها 120 مقعدا بين الأحزاب التي تتجاوز نسبة الحسم، فيما يتطلب تشكيل حكومة الحصول على دعم 61 نائبا على الأقل.يخوض نتنياهو (77 عاما) الانتخابات على رأس حزب الليكود، مستندا إلى خبرة سياسية طويلة جعلته رئيس الوزراء الأطول بقاء في المنصب بتاريخ إسرائيل.وتولى نتنياهو رئاسة الحكومة للمرة الأولى في تسعينيات القرن الماضي، قبل أن يعود إلى السلطة عام 2009، ويقضي معظم السنوات اللاحقة في رئاسة الوزراء.ويصفه أنصاره بأنه قائد قادر على مواجهة التهديدات الأمنية، بينما يحمّله منتقدوه مسؤولية الإخفاقات التي سبقت هجوم السابع من تشرين الاول ، ويتهمونه بتعميق الانقسامات الداخلية.ويواجه نتنياهو مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة، وهي اتهامات يرفضها، إلى جانب محاكمته داخل إسرائيل في قضايا فساد ينفي ارتكاب أي مخالفات فيها.ورغم تراجع شعبية الليكود بعد هجوم حماس، أظهرت استطلاعات أحدث تحسنا في موقف الحزب، ما أعاد المنافسة إلى دائرة التقارب.وأعلن نتنياهو رغبته في تشكيل حكومة "وطنية موسعة" إذا تمكن من الفوز، بينما قد يستمر في رئاسة حكومة تصريف أعمال إذا انتهت الانتخابات إلى مأزق سياسي يحول دون تشكيل ائتلاف جديد.يبرز رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت (66 عاما) أحد أبرز منافسي نتنياهو.ويقود آيزنكوت حزب "يشار" الوسطي الجديد، الذي يعني اسمه بالعبرية "المستقيم" أو "النزيه"، ويقدم نفسه بديلا للقيادة السياسية الحالية، مستندا إلى خبرته العسكرية.وفقد آيزنكوت أحد أبنائه خلال الحرب في ، وهو ما جعل تجربته الشخصية جزءا من حضوره السياسي.ويركز خطابه على الأمنية وإعادة بناء الثقة بالمؤسسات، في محاولة لاستقطاب ناخبين من الوسط وأوساط غير راضية عن أداء حكومة نتنياهو.يخوض رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت (54 عاما) الانتخابات ضمن تحالف جديد مع رئيس الوزراء الأسبق يائير لابيد، يحمل اسم "معا".وينتمي بينيت إلى اليميني، وسبق أن خدم في القوات الخاصة وعمل مساعدا لنتنياهو، قبل أن يحقق نجاحا ماليا في قطاع التكنولوجيا.أما لابيد، فينتمي إلى الوسط، وسبق أن تولى رئاسة الحكومة.ويركز التحالف على معالجة التداعيات الأمنية والسياسية للحروب وإعادة الاستقرار إلى مؤسسات الدولة.وكان بينيت ولابيد قد شاركا في تشكيل ائتلاف متنوع أطاح بنتنياهو من السلطة عام 2021، رغم الخلافات الأيديولوجية بين مكوناته.يعد أفيغدور ليبرمان (68 عاما) من أبرز الشخصيات اليمينية المعارضة لنتنياهو.وشغل ليبرمان منصب ، وكان لسنوات حليفا لرئيس الوزراء، قبل أن يستقيل من الحكومة عام 2018 احتجاجا على ما اعتبره تساهلا في التعامل مع التنظيمات الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة.ويقود حزب "إسرائيل بيتنا"، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على أصوات الإسرائيليين المنحدرين من دول الاتحاد السوفيتي السابق.ويتبنى ليبرمان مواقف متشددة في الملفات الأمنية، لكنه يعارض استمرار نتنياهو في رئاسة الحكومة.يقود الجنرال السابق يائير غولان، البالغ من العمر 64 عاما، حزب "الديمقراطيين"، الذي تأسس من اندماج حزب العمل التاريخي وحزب ميرتس اليساري.وبرز غولان خلال هجوم السابع من تشرين الاول 2023، بعدما شارك في إنقاذ أشخاص من المناطق التي تعرضت للهجوم.ويسعى حزبه إلى استعادة حضور التيار اليساري في السياسة ، بعد سنوات من تراجع نفوذه الانتخابي.يعتمد نتنياهو في معسكره السياسي على وزير المالية بتسلئيل سموتريتش (46 عاما) ووزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير (50 عاما) اللذين أثارت مواقفهما تجاه انتقادات دولية واسعة.ويقود سموتريتش جهود توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وأعلن رغبته في إنهاء فرص إقامة دولة فلسطينية.أما بن غفير، الذي أدين عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب، فيدعو إلى فرض عقوبة الإعدام على المسلحين الفلسطينيين المدانين، وتشديد ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين، وتسهيل حصول الإسرائيليين على الأسلحة النارية.كما دعا الوزيران إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وإعادة إقامة مستوطنات إسرائيلية فيه.وتجعل هذه المواقف مستقبل الضفة الغربية وقطاع غزة من أبرز القضايا المرتبطة بطبيعة الائتلاف الذي قد يتشكل بعد الانتخابات.يمثل حزبا "شاس" و"يهدوت هتوراه"، اللذان يمثلان قطاعات من اليهود المتشددين دينيا "الحريديم"، جزءا مهما من التحالفات التي اعتمد عليها نتنياهو خلال سنوات حكمه.وتثير مطالب الحزبين بإعفاء أتباعهما من الخدمة العسكرية الإلزامية خلافات داخل المجتمع الإسرائيلي، خصوصا مع استمرار التعبئة العسكرية وتداعيات الحروب.كما تواجه الأحزاب الدينية انتقادات تتعلق بانخفاض مشاركة قطاعات من الحريديم في سوق العمل واعتماد بعض أفرادها على المساعدات الحكومية.وقد تجعل هذه الخلافات شروط مشاركة الأحزاب الدينية في أي ائتلاف حكومي جديد أحد الملفات الرئيسية في المفاوضات التي تعقب الانتخابات.إلى جانب المعسكرين الرئيسيين، تبرز أحزاب قد يكون لمواقفها تأثير في تشكيل الحكومة المقبلة، وفي مقدمتها "القائمة العربية الموحدة" و"القائمة المشتركة"، اللتان تمثلان قطاعات من الأقلية العربية التي تشكل نحو 20 بالمئة من سكان إسرائيل.وتختلف مواقف الأحزاب العربية بشأن المشاركة في الائتلافات الحكومية، لكن حجم تمثيلها البرلماني قد يؤثر في قدرة نتنياهو أو خصومه على تأمين أغلبية.وتشمل الأحزاب الأخرى التي تستحق المتابعة حزب "عمخا يسرائيل" اليميني الجديد، وحزب "الاحتياط" المنتمي إلى يمين الوسط، في ظل تقلب نتائج استطلاعات الرأي المتعلقة بهما.ورغم تعدد المرشحين والأحزاب، تبقى قدرة أي معسكر على جمع 61 مقعدا العامل الحاسم في تشكيل الحكومة.وأظهرت متوسطات استطلاعات رصدتها رويترز حتى 20 تشرين الاول تقدم الأحزاب المعارضة لنتنياهو في مجموع المقاعد المتوقعة، لكن الخلافات السياسية بين هذه الأحزاب تجعل تحويل هذا التقدم إلى ائتلاف حكومي أمرا غير محسوم.وقد تمنح نتائج الأحزاب الصغيرة والعربية، إلى جانب شروط الأحزاب الدينية، دورا مؤثرا في المفاوضات المقبلة.وفي حال تعذر تشكيل حكومة تحظى بثقة الكنيست، يمكن أن يستمر نتنياهو في رئاسة حكومة تصريف أعمال، بينما تتواصل المشاورات السياسية أو تتجه إسرائيل إلى انتخابات جديدة.