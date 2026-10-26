إذا فاز فسيكون أول مسلم ينتخب لعضوية مجلس الشيوخ.. ترامب يحشد ضد عبدول السيد في ميشيغان

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يسعى الرئيس الأميركي لربط مرشح الأميركي عبدول السيد وهو طبيب، عالم أوبئة، وسياسي أميركي من أصل بالمتطرفين، وشبهه بمنفذي هجمات 11 أيلول، وقال إن سيسمحون بدخول إرهابيين ينتهجون العنف مناهضين لأميركا إلى .وقال لحشد في تجمع انتخابي، أمس الأحد، في بورت هورون، بولاية ميشيغان حيث حصل على 66% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 :"أنا هنا لمنع "جهادي"، عضو في جماعة الإخوان ، من أن يصبح عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي".وإذا فاز السيد فسيكون أول مسلم ينتخب لعضوية مجلس الشيوخ الأميركي. وسعى ترامب إلى تصويره على أنه متطرف مسلم معاد لأميركا.وأمس الأحد، صعد ترامب من حدة خطابه، وشبه السيد بالمهاجمين الذين خطفوا طائرة الرحلة 93 التابعة لشركة يونايتد خلال هجمات 11 أيلول 2001.وتشهد ولاية ميشيغان واحدة من أكثر السباقات تنافسية على مقاعد مجلس الشيوخ في البلاد مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من تشرين الثاني، إذ يتنافس النائب السابق مايك روجرز مع مقعد شاغر سيساعد ضمن مقاعد أخرى في تحديد السيطرة على المجلس.ورفض السيد الاتهامات الموجهة إليه، وفي فعالية أقيمت مساء أمس الأحد، أشار إلى أن تركيز ترامب المتكرر على اسمه ينطوي على قدر من النفاق.