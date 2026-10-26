إذا فاز فسيكون أول مسلم ينتخب لعضوية مجلس الشيوخ.. ترامب يحشد ضد عبدول السيد في ميشيغان

يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب
لربط مرشح مجلس الشيوخ
الأميركي عبدول السيد وهو طبيب، عالم أوبئة، وسياسي أميركي من أصل مصري
بالمتطرفين، وشبهه بمنفذي هجمات 11 أيلول، وقال إن الديمقراطيين
سيسمحون بدخول إرهابيين ينتهجون العنف مناهضين لأميركا إلى الولايات المتحدة
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وقال ترامب
لحشد في تجمع انتخابي، أمس الأحد، في بورت هورون، بولاية ميشيغان حيث حصل على 66% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 :"أنا هنا لمنع "جهادي"، عضو في جماعة الإخوان المسلمين
، من أن يصبح عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي".
وإذا فاز السيد فسيكون أول مسلم ينتخب لعضوية مجلس الشيوخ الأميركي. وسعى ترامب إلى تصويره على أنه متطرف مسلم معاد لأميركا.
وأمس الأحد، صعد ترامب من حدة خطابه، وشبه السيد بالمهاجمين الذين خطفوا طائرة الرحلة 93 التابعة لشركة يونايتد خلال هجمات 11 أيلول 2001.
وتشهد ولاية ميشيغان واحدة من أكثر السباقات تنافسية على مقاعد مجلس الشيوخ في البلاد مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من تشرين الثاني، إذ يتنافس النائب الجمهوري
السابق مايك روجرز مع السيد على
مقعد شاغر سيساعد ضمن مقاعد أخرى في تحديد السيطرة على المجلس.
ورفض السيد الاتهامات الموجهة إليه، وفي فعالية أقيمت مساء أمس الأحد، أشار إلى أن تركيز ترامب المتكرر على اسمه ينطوي على قدر من النفاق.