أردوغان "يطيح" بمستشاره.. صحيفة تركية تكشف

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أفادت صحيفة "نفس" بإقالة أحد كبار مستشاري الرئيس إثر منشور انتقد فيه قرار حظر الحجاب في مدارس أذربيجان.ونقلت "نفس" عن المستشار المقال أوكتاي سارال، إنه يحترم قرار ، وفقا لما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الاثنين.ونقلت "نفس" عن سارال القول: "من الطبيعي تماما اتخاذ بعض القرارات في ضوء المشاكل والصعوبات المختلفة التي تواجهها الدول، ولا سيما في ظل علاقتنا الحساسة مع أذربيجان".وكان سارال قد انتقد في 12 تشريم الأول الجاري الجاري، حظر أذربيجان للحجاب في المدارس، في منشور له على منصة "إكس".ورد حزب "أذربيجان الجديدة" الحاكم الذي يتزعمه الرئيس ، باتهام سارال ونواب من حزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم بالتدخل في شؤون البلاد.