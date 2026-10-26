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عربي-دولي

تفاصيل جديدة عن فضيحة والد ميغان ماركل... ماذا كشف أحد الوزراء؟

Lebanon 24
26-10-2026 | 06:42
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تفاصيل جديدة عن فضيحة والد ميغان ماركل... ماذا كشف أحد الوزراء؟
تفاصيل جديدة عن فضيحة والد ميغان ماركل... ماذا كشف أحد الوزراء؟ photos 0
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تجري السلطات الفلبينية تحقيقاً مع توماس ماركل الأب والد دوقة ساسكس ميغان ماركل، بعد بلاغات عن العثور على مواد يُشتبه في ارتباطها باستغلال الأطفال جنسياً داخل منزله في مدينة سيبو.
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ونقلت صحيفة "الغارديان" عن وزير الداخلية الفلبيني جونفيك ريمولا قوله إنّ "السلطات تفحص مواد رقمية يُزعم العثور عليها في منزل ماركل"، مشيراً إلى أنّ "النتائج الجنائية الأولية يُتوقع أن تظهر خلال أسبوع".

وقال ريمولا إنّ "التحقيق يتطلب فحص كافة جوانب القضية، خصوصاً في ظل وجود نزاع عائلي"، مؤكداً أنّ "السلطات ستصدر بياناً رسمياً بعد التحقق من محتوى المواد المضبوطة".

وكان توماس ماركل الابن أبلغ الشرطة بأنه عثر على أربعة صناديق تضم مئات وربما آلاف الصور الإباحية للأطفال داخل منزل والده، قبل أن يسلّم ما قال إنها أدلة إلى السلطات.

في المقابل، نفى ماركل الأب البالغ 82 عاماً، هذه الاتهامات في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل"، واصفاً إياها بأنها أكاذيب، ومتهماً ابنه بمحاولة تدميره. (ارم نيوز)
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عربي-دولي

المرأة

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توماس ماركل

مدينة سيبو

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ارم نيوز

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