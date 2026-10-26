تفاصيل جديدة عن فضيحة والد ميغان ماركل... ماذا كشف أحد الوزراء؟

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تجري السلطات تحقيقاً مع الأب والد دوقة ساسكس ، بعد بلاغات عن العثور على مواد يُشتبه في ارتباطها باستغلال الأطفال جنسياً داخل منزله في .ونقلت صحيفة "الغارديان" عن الفلبيني قوله إنّ "السلطات تفحص مواد رقمية يُزعم العثور عليها في منزل "، مشيراً إلى أنّ "النتائج الجنائية الأولية يُتوقع أن تظهر خلال أسبوع".وقال ريمولا إنّ "التحقيق يتطلب فحص كافة جوانب القضية، خصوصاً في ظل وجود نزاع عائلي"، مؤكداً أنّ "السلطات ستصدر بياناً رسمياً بعد التحقق من محتوى المواد المضبوطة".وكان توماس ماركل الابن أبلغ الشرطة بأنه عثر على أربعة صناديق تضم مئات وربما آلاف الصور الإباحية للأطفال داخل منزل والده، قبل أن يسلّم ما قال إنها أدلة إلى السلطات.في المقابل، نفى ماركل الأب البالغ 82 عاماً، هذه الاتهامات في تصريحات لصحيفة " ميل"، واصفاً إياها بأنها أكاذيب، ومتهماً ابنه بمحاولة تدميره. (ارم نيوز)