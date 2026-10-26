ماكرون يحذّر من اضطرابات جديدة ويدعو للاستجابة لمطالب المحتجين

حذّر من احتمال تجدد الاضطرابات خلال احتجاجات السبت المقبل، مؤكداً أنه لا يستبعد وقوع أعمال عنف.

وقال إن حظر التجوال ساهم في الحفاظ على النظام السبت الماضي، مشيراً إلى دور شبكات التواصل الاجتماعي في تأجيج الاضطرابات.

وأضاف ماكرون أنه طلب من الحكومة الاستجابة للمطالب المشروعة للمحتجين، بالتزامن مع التحذيرات من تصاعد التوتر خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة.