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عربي-دولي

ماكرون يحذّر من اضطرابات جديدة ويدعو للاستجابة لمطالب المحتجين

Lebanon 24
26-10-2026 | 08:35
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ماكرون يحذّر من اضطرابات جديدة ويدعو للاستجابة لمطالب المحتجين
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حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من احتمال تجدد الاضطرابات خلال احتجاجات السبت المقبل، مؤكداً أنه لا يستبعد وقوع أعمال عنف.

وقال إن حظر التجوال ساهم في الحفاظ على النظام السبت الماضي، مشيراً إلى دور شبكات التواصل الاجتماعي في تأجيج الاضطرابات.

وأضاف ماكرون أنه طلب من الحكومة الاستجابة للمطالب المشروعة للمحتجين، بالتزامن مع التحذيرات من تصاعد التوتر خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة.

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الرئيس الفرنسي إيمانويل

الفرنسي إيمانويل

إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي

إيمانويل ماكر

مانويل ماكرون

مانويل ماكر

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