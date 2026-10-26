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صحة

"النودلز" تُثير الذعر... أكثر من 100 شخص أُصيبوا ببكتيريا خطيرة بسبب تناولها

Lebanon 24
26-10-2026 | 08:56
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النودلز تُثير الذعر... أكثر من 100 شخص أُصيبوا ببكتيريا خطيرة بسبب تناولها
النودلز تُثير الذعر... أكثر من 100 شخص أُصيبوا ببكتيريا خطيرة بسبب تناولها photos 0
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أعادت إصابة أكثر من 100 شخص ببكتيريا السالمونيلا في دول أوروبية المخاوف بشأن سلامة بعض أنواع النودلز السريعة التحضير إلى الواجهة، بعدما كشفت التحقيقات عن ارتباط التفشي بمنتجات محددة، وسط تحذيرات من تناولها دون طهي.

وبحسب تقييم مشترك أصدره المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها والهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية مطلع تموز 2026، بلغ عدد الإصابات المؤكدة 106 حالات في 14 دولة، بينها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وهولندا، خلال الفترة الممتدة من تشرين الثاني 2025 حتى حزيران 2026.
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واستدعت الحالة الصحية لـ49 مصابًا على الأقل دخول المستشفى، فيما أظهرت التحقيقات وجود البكتيريا في عينات من النودلز بنكهتي الدجاج والدجاج الحار، مع تتبع المنتجات المشتبه بها إلى شركة مصنعة في أوكرانيا.

وكشفت التحقيقات أن بعض المصابين تناولوا النودلز مباشرة من العبوة مع التوابل، دون اتباع تعليمات التحضير، ما دفع السلطات الصحية إلى التشديد على ضرورة طهي المنتجات غير المخصصة للاستهلاك المباشر.

وأعلنت شركة "ريفا فودز" عن سحب دفعات محددة من الأسواق، بالتزامن مع فتح تحقيق لتحديد مصدر التلوث، الذي لم يُحسم بصورة نهائية.

وتشمل أبرز أعراض الإصابة بالسالمونيلا الإسهال والحمى وتقلصات البطن والغثيان والقيء، وقد تتطور إلى جفاف شديد، خصوصًا لدى الأطفال وكبار السن وضعاف المناعة. (ارم نيوز)
 
 
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