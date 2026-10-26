من دون أن ينفيها.. الجيش الإسرائيلي يردّ على تقارير خلاف زامير ونتنياهو

أصدر الجيش ، الاثنين، بياناً تناول فيه سيل التقارير عن خلاف بين ورئيس الحكومة حول التعامل مع احتمال اندلاع حرب مع ، مشدداً على أن زامير يقف فوق الاعتبارات السياسية والحزبية، من دون أن ينفي أنه عرقل تحركاً إضافياً أراده ضد إيران، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

وجاء في البيان، رداً على "تقارير مختلفة في والدولية خلال اليوم الأخير، بما فيها تصريحات منسوبة إلى رئيس الأركان أو مسؤولين كبار"، أن "الجيش يركّز على مهامه وفي حال تأهب قصوى على كل الجبهات، وفق التحذيرات وحساسية هذه المرحلة"، في إشارة إلى فترة الانتخابات. وأضاف أن "النشاطات العملانية والعوامل التي يأخذها الجيش في الاعتبار تستند حصراً إلى اعتبارات أمنية ومهنية وموضوعية وغير حزبية، وأي نقاش آخر مضلل وغير ذي صلة".

أمر بتحرك قد يشعل مواجهة مع إيران

وكانت القناة 12 قد أفادت الأحد بأن نتنياهو وزامير اختلفا حول عملية عسكرية قد تعيد إشعال النزاع مع إيران قبل أيام من الانتخابات. وبحسب القناة، تلقّى زامير أخيراً توجيهاً من المستوى السياسي بتنفيذ عملية قال مسؤولون أمنيون إنها "ستؤدي إلى تصعيد سريع نحو مواجهة مع إيران".

ونظراً إلى حساسية العملية، طلب زامير، وفق التقرير، نقاشاً معمّقاً وتفويضاً رسمياً قبل المضي فيها، فيما نقلت القناة عن مصادر مطّلعة أن زامير وقيادات أخرى في الجيش يخشون أن يكون المستوى السياسي يحاول استغلال مع إيران لتحقيق مكاسب سياسية قبل الانتخابات.

في المقابل، نفى نتنياهو التقرير ليل الأحد، قائلاً في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية إنه "لا توجد مواجهة"، وإن "أحداً ما يحاول التعتيم على أن زامير نفسه قال إن إيران تحاول التدخل في الانتخابات".