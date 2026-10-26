بأنظمة جوية ورادارات متطورة.. العراق يعزز دفاعاته

Advertisement

أعلن الناطق باسم للقوات المسلحة ، صباح النعمان، أن يترقب وصول أنظمة دفاع جوي متطورة ورادارات دقيقة متوسطة وبعيدة المدى، إلى جانب أنظمة صاروخية مضادة للصواريخ والطائرات المسيرة.وقال النعمان، في تصريح لصحيفة "الصباح" الحكومية نشرته الاثنين، إن تفعيل منظومة الدفاع الجوي الجديدة يمثل تحولا استراتيجيا في مسار بناء القوات المسلحة، لما توفره من قدرة على فرض السيادة على الأجواء العراقية وحمايتها من أي خروق أو تهديدات.وأضاف أن المشروع يهدف إلى تحصين البنية التحتية الحيوية والمنشآت النفطية والاقتصادية في البلاد من الاستهداف.وأوضح أن إنجاز المشروع بجهود وطنية ينهي الحاجة إلى أي ترتيبات أمنية خارجية، ويمنع استخدام الأجواء العراقية أو إقحامها في الصراعات الإقليمية. وأشار إلى أن أهمية المنظومة لا تقتصر على الجوانب التسليحية والفنية، بل تمتد إلى توفير مظلة أمان لحماية المنشآت الاقتصادية والسيادية، ودعم الاعتماد على القدرات الذاتية في إدارة الملف الأمني، بعيدا عن الإملاءات أو الغطاء الخارجي.وذكر النعمان أن منظومة الدفاع الجوي ستوفر ميدانيا غطاء دفاعيا شاملا للقوات البرية والبحرية، إلى جانب شبكة للإنذار المبكر والرصد الاستباقي، بما يسهم في تحييد التهديدات الجوية الحديثة، ومنها الصواريخ والطائرات المسيرة، قبل وصولها إلى أهدافها.