تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بزشكيان خلال لقائه مسؤولين من تركيا والسعودية وباكستان: إيران مستعدّة لحلّ الخلافات

Lebanon 24
26-10-2026 | 10:17
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بزشكيان خلال لقائه مسؤولين من تركيا والسعودية وباكستان: إيران مستعدّة لحلّ الخلافات
بزشكيان خلال لقائه مسؤولين من تركيا والسعودية وباكستان: إيران مستعدّة لحلّ الخلافات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن "إيران مستعدة بإيمان راسخ وعزم لاتخاذ خطوات نحو تعميق التعاون الإقليمي". 
Advertisement
 
وأضاف بزشكيان خلال لقائه المسؤولين من تركيا والسعودية وباكستان أن "إيران مستعدة لحل الخلافات والاستفادة من القدرات المشتركة للدول في المنطقة". 
 
واعتبر أنه "بإمكان الدول في المنطقة أن تقدم نموذجاً للعدالة والتنمية للعالم بالاعتماد على القدرات المشتركة". 
 
وتابع قائلاً: "طهران تؤكد على أهمية عقد هذه الاجتماعات والمحادثات بين الدول في المنطقة وهناك قواسم مشتركة جوهرية بيننا ويجب أن نضع مبدأ الأخوة والوحدة في صميم علاقاتنا". 
 
وقال: "يجب على دول المنطقة أن تتكاتف في وجه التهديدات التي تستهدفها". 
 
وأضاف: "منطقتنا تشهد أعمال عنف وجرائم واسعة النطاق ارتكبها الكيان الإسرائيلي بدعم أميركا فيما يتهم الآخرين بالإرهاب كما وندين الجرائم الإسرائيلية في غزة ولبنان ودول أخرى في المنطقة". 
 
وتابع بزشكيان قائلاً: "هناك حاجة إلى نهج مشترك من جانب الدول في المنطقة لمواجهة العدوان أكثر من أي وقت مضى ونأمل أن يُسهم حضور ممثلي الدول الهامة والمؤثرة في هذا الاجتماع في تعزيز الوحدة والتماسك الإقليميين". 
 
وقال: "نحن على ثقة بأنه إذا تكاتفت الدول في المنطقة واتخذت موقفاً موحداً فلن يكون من الممكن تكرار الاعتداءات". 
 
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية: عراقجي حضر اجتماع بزشكيان مع ممثلي الشؤون الدفاعية والأمنية في تركيا وباكستان والسعودية
lebanon 24
Lebanon24
26/10/2026 19:02:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بزشكيان: طهران مستعدة لحل القضايا القائمة عبر الحوار
lebanon 24
Lebanon24
26/10/2026 19:02:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بزشكيان: مستعدون لاتخاذ خطوات نحو تعاون إقليمي وتسوية الخلافات
lebanon 24
Lebanon24
26/10/2026 19:02:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء اجتماع وزراء خارجية تركيا والسعودية وباكستان ومصر و4 دول أوروبية في إسطنبول
lebanon 24
Lebanon24
26/10/2026 19:02:44 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيراني

السعودية

إسرائيل

السعود

لبنان

تركيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:43 | 2026-10-26
Lebanon24
12:28 | 2026-10-26
Lebanon24
12:25 | 2026-10-26
Lebanon24
12:21 | 2026-10-26
Lebanon24
12:13 | 2026-10-26
Lebanon24
12:07 | 2026-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24