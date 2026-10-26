بزشكيان خلال لقائه مسؤولين من تركيا والسعودية وباكستان: إيران مستعدّة لحلّ الخلافات

قال الرئيس مسعود بزشكيان إن " مستعدة بإيمان راسخ وعزم لاتخاذ خطوات نحو تعميق التعاون الإقليمي".

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وأضاف بزشكيان خلال لقائه المسؤولين من والسعودية وباكستان أن "إيران مستعدة لحل الخلافات والاستفادة من القدرات المشتركة للدول في المنطقة".

واعتبر أنه "بإمكان الدول في المنطقة أن تقدم نموذجاً للعدالة والتنمية للعالم بالاعتماد على القدرات المشتركة".

وتابع قائلاً: " تؤكد على أهمية عقد هذه الاجتماعات والمحادثات بين الدول في المنطقة وهناك قواسم مشتركة جوهرية بيننا ويجب أن نضع مبدأ الأخوة والوحدة في صميم علاقاتنا".

وقال: "يجب على دول المنطقة أن تتكاتف في وجه التهديدات التي تستهدفها".

وأضاف: "منطقتنا تشهد أعمال عنف وجرائم واسعة النطاق ارتكبها الكيان بدعم أميركا فيما يتهم الآخرين بالإرهاب كما وندين الجرائم في غزة ولبنان ودول أخرى في المنطقة".

وتابع بزشكيان قائلاً: "هناك حاجة إلى نهج مشترك من جانب الدول في المنطقة لمواجهة العدوان أكثر من أي وقت مضى ونأمل أن يُسهم حضور ممثلي الدول الهامة والمؤثرة في هذا الاجتماع في تعزيز الوحدة والتماسك الإقليميين".

وقال: "نحن على ثقة بأنه إذا تكاتفت الدول في المنطقة واتخذت موقفاً موحداً فلن يكون من الممكن تكرار الاعتداءات".