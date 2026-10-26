الرياض توضح أهداف زيارة خالد بن سلمان إلى طهران: خفض التصعيد ودعم الوساطة

أكدت أن زيارة الأمير خالد بن سلمان وممثلي دول "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" إلى طهران تهدف إلى خفض التصعيد، وتشجيع الحوار والحلول الدبلوماسية، ودعم جهود الوساطة القطرية والباكستانية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الزيارة تشمل لقاءات مع كبار المسؤولين الإيرانيين، معربةً عن تطلع إلى تعامل أطراف الأزمة بإيجابية وعملية مع نتائجها ومع جهود الدوحة وإسلام آباد.

وشددت على أهمية فتح قنوات التفاوض لمنع عودة التصعيد العسكري، تمهيداً للتوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة ويحقق الأمن والسلام في المنطقة والعالم. كما أكدت الدور المحوري لدول الاتفاقية في دعم الاستقرار والعمل مع مختلف الدول لتحقيق السلام.

ويشارك في الوفد المشترك الباكستاني عاصم منير ورئيس الاستخبارات إبراهيم كالن.