تعز تواجه أزمة إنسانية خانقة

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أجبر نقص الوقود في ⁠مدينة تعز المحاصرة أحد المستشفيات على خفض عدد الحضانات التي يمكنه تشغيلها من 40 إلى 10، مما يعرض حديثي الولادة للخطر لأن القتال المستمر منذ أسابيع يؤثر على الإمدادات الحيوية ويفاقم أزمة إنسانية تؤثر على مئات الألوف من الأشخاص.وقالت ندى أحمد، وهي ممرضة في وحدة حديثي الولادة بالمستشفى اليمني المتخصص في مجال الأمومة والطفولة: "لا يوجد أكسجين، لا يوجد وقود لتشغيل حضانات الأطفال".وحذرت نوال المشرفة على وحدة حديثي الولادة من أن المنشأة قد تضطر إلى وقف العمليات إذا لم تصل إمدادات الوقود.وقالت "إذا استمر الحصار، تكون كارثة على الأطفال، ‌كارثة وفاة وإعاقات".وأصبحت مدينة تعز معزولة إلى حد بعيد منذ الثالث من تشرين الأول، وحالت المعارك دون دخول الإمدادات الإنسانية ومنعت المدنيين من المغادرة، وذلك في أعقاب تصاعد الاشتباكات بين ‌القوات الحكومية وجماعة .