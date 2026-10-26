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عربي-دولي

الكرملين: جدول بوتين في قمة روسيا-إفريقيا بموسكو سيكون "مكثفًا إلى حد الجنون"

Lebanon 24
26-10-2026 | 13:53
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الكرملين: جدول بوتين في قمة روسيا-إفريقيا بموسكو سيكون مكثفًا إلى حد الجنون
الكرملين: جدول بوتين في قمة روسيا-إفريقيا بموسكو سيكون مكثفًا إلى حد الجنون photos 0
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قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، الاثنين، إن برنامج قمة روسيا وإفريقيا المقررة في موسكو، بمشاركة الرئيس فلاديمير بوتين، سيكون مكثفًا للغاية، مشيرًا إلى أن جدول الفعاليات سيشهد وتيرة سريعة.

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وأوضح أوشاكوف للصحفيين أن القمة ستتضمن فعاليات واسعة النطاق، مضيفًا: "أشدد على أن الفعاليات ستكون واسعة النطاق جدا، وذات إِيقَاعٍ مَحْمُوم بعض الشيء. لكننا سنحاول إنجاز كل شيء، وسنحاول اللحاق بكل شيء".

ومن المقرر أن تُعقد القمة الثالثة لروسيا وإفريقيا في موسكو يومي 28 و29 تشرين الأول، بمشاركة 48 دولة إفريقية أكدت حضورها، من بينها 22 دولة على مستوى رؤساء الدول، بحسب أوشاكوف.

وأشار إلى أن بوتين سيعقد نحو 20 اجتماعًا على هامش القمة، ليرتفع العدد إلى 24 لقاءً ثنائيًا عند احتساب الاجتماعات المرتبطة بقمة منتدى الدول المصدرة للغاز، المقررة في 27 تشرين الأول، واصفًا الأسبوع المقبل بأنه "مكثف للغاية".

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