الكرملين: جدول بوتين في قمة روسيا-إفريقيا بموسكو سيكون "مكثفًا إلى حد الجنون"

قال مساعد ، الاثنين، إن برنامج قمة وإفريقيا المقررة في ، بمشاركة الرئيس ، سيكون مكثفًا للغاية، مشيرًا إلى أن جدول الفعاليات سيشهد وتيرة سريعة.

Advertisement

وأوضح أوشاكوف للصحفيين أن القمة ستتضمن فعاليات واسعة النطاق، مضيفًا: "أشدد على أن الفعاليات ستكون واسعة النطاق جدا، وذات إِيقَاعٍ مَحْمُوم بعض الشيء. لكننا سنحاول إنجاز كل شيء، وسنحاول اللحاق بكل شيء".

ومن المقرر أن تُعقد القمة الثالثة لروسيا وإفريقيا في موسكو يومي 28 و29 تشرين الأول، بمشاركة 48 دولة إفريقية أكدت حضورها، من بينها 22 دولة على مستوى رؤساء الدول، بحسب أوشاكوف.

وأشار إلى أن سيعقد نحو 20 اجتماعًا على هامش القمة، ليرتفع العدد إلى 24 لقاءً ثنائيًا عند احتساب الاجتماعات المرتبطة بقمة ، المقررة في 27 تشرين الأول، واصفًا الأسبوع المقبل بأنه "مكثف للغاية".