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عربي-دولي

القوات الحكومية اليمنية: تنفيذ 1276 عملية استهداف خلال 24 ساعة وتحييد 382 عنصراً حوثياً

Lebanon 24
26-10-2026 | 14:05
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القوات الحكومية اليمنية: تنفيذ 1276 عملية استهداف خلال 24 ساعة وتحييد 382 عنصراً حوثياً
القوات الحكومية اليمنية: تنفيذ 1276 عملية استهداف خلال 24 ساعة وتحييد 382 عنصراً حوثياً photos 0
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أعلنت القوات المسلحة الحكومية في اليمن، اليوم الاثنين، تنفيذ 1276 عملية استهداف خلال الساعات الـ24 الماضية، ضمن عملية "فجر اليمن"، طالت مواقع وقدرات عسكرية لعناصر الحوثي المدعومة من إيران على مختلف الجبهات.

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وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد الركن ماجد النزيلي، أن العمليات استهدفت مراكز القيادة والسيطرة، والمواقع الدفاعية ومرابض النيران، وخطوط الإمداد ومخازن الأسلحة والذخائر، إضافة إلى مواقع في العمق بهدف الحد من قدرة الميليشيا على إدارة العمليات وإعادة تجميع قواتها.

وأشار إلى أن القوات الحكومية في جبهة تعز، بدعم من المقاومة الشعبية والإسناد الجوي، نفذت عمليات مباغتة أدت إلى إخماد مصادر النيران وعرقلة التعزيزات، فيما تواصلت المواجهات بالتزامن في جبهات الجوف ومأرب والبيضاء والمناطق الجنوبية والجنوبية الغربية.

وبحسب النزيلي، أسفرت العمليات عن تحييد نحو 382 عنصراً وقيادياً من الميليشيا، وتدمير أو إعطاب 140 آلية وعربة وقطعة سلاح ثقيل، إلى جانب استهداف عدد من مخازن الذخيرة.

وأكد أن تزامن العمليات يعكس جاهزية القوات الحكومية وقدرتها على استنزاف قدرات الخصم، مشدداً على مواصلة المهام العسكرية وفق القانون الدولي الإنساني واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين.

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