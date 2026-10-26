رضائي: الأمن في غرب آسيا يجب أن يكون نابعاً من داخل المنطقة

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أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي ، اللواء محسن رضائي، أن الأمن في منطقة غرب آسيا يجب أن يكون نابعاً من داخلها، مشدداً على القناعة الراسخة بضرورة منع أي تدخل خارجي، وأن التعاون الإقليمي كان ينبغي أن يبدأ منذ زمن.وأوضح رضائي أن زيارة كبار المسؤولين من وباكستان والسعودية أظهرت أن التهديدات الأميركية لا تؤثر كثيراً في دول العالم، لافتاً إلى أن مسؤولي الدول الثلاث رأوا أن حل مشكلات المنطقة يكمن في التعاون والتكاتف بين والرياض وإسلام آباد وأنقرة.وأشار إلى أن نتائج مقاومة الشعب الإيراني تتجلى بصورة متزايدة يوماً بعد يوم، مؤكداً في الوقت نفسه أنه جرى التأكيد على ضرورة انسحاب اسرائيل من وجنوب سورية وقطاع غزة والضفة الغربية، ووقف اعتداءاته كافة.