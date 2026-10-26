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عربي-دولي

رضائي: الأمن في غرب آسيا يجب أن يكون نابعاً من داخل المنطقة

Lebanon 24
26-10-2026 | 14:28
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رضائي: الأمن في غرب آسيا يجب أن يكون نابعاً من داخل المنطقة
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أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اللواء محسن رضائي، أن الأمن في منطقة غرب آسيا يجب أن يكون نابعاً من داخلها، مشدداً على القناعة الراسخة بضرورة منع أي تدخل خارجي، وأن التعاون الإقليمي كان ينبغي أن يبدأ منذ زمن.
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وأوضح رضائي أن زيارة كبار المسؤولين من تركيا وباكستان والسعودية أظهرت أن التهديدات الأميركية لا تؤثر كثيراً في دول العالم، لافتاً إلى أن مسؤولي الدول الثلاث رأوا أن حل مشكلات المنطقة يكمن في التعاون والتكاتف بين طهران والرياض وإسلام آباد وأنقرة.

وأشار إلى أن نتائج مقاومة الشعب الإيراني تتجلى بصورة متزايدة يوماً بعد يوم، مؤكداً في الوقت نفسه أنه جرى التأكيد على ضرورة انسحاب اسرائيل من جنوب لبنان وجنوب سورية وقطاع غزة والضفة الغربية، ووقف اعتداءاته كافة.
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