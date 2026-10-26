هيئة بحرية بريطانية: حريق على متن سفينة قبالة السواحل العراقية

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أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الاثنين، بتلقي تقارير من طرف ثالث عن اندلاع حريق على متن سفينة على بعد 63 ميلًا بحريًا جنوب شرقي منطقة الفاو في العراق، وفق وكالة "رويترز".
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وأوضحت الهيئة أنه لا تتوافر معلومات عن حالة الطاقم أو حجم الأضرار أو أي تداعيات بيئية محتملة.
في سياق متصل، أظهرت بيانات مركز أبحاث مقره واشنطن، يتابع حوادث الأمن البحري عالميًا منذ عام 2017، أن تشرين الأول كان الأسوأ من حيث الهجمات على السفن التجارية في مضيق هرمز والممرات المائية المجاورة.