تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

هيئة بحرية بريطانية: حريق على متن سفينة قبالة السواحل العراقية

Lebanon 24
26-10-2026 | 14:33
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
هيئة بحرية بريطانية: حريق على متن سفينة قبالة السواحل العراقية
هيئة بحرية بريطانية: حريق على متن سفينة قبالة السواحل العراقية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الاثنين، بتلقي تقارير من طرف ثالث عن اندلاع حريق على متن سفينة على بعد 63 ميلًا بحريًا جنوب شرقي منطقة الفاو في العراق، وفق وكالة "رويترز".

Advertisement

وأوضحت الهيئة أنه لا تتوافر معلومات عن حالة الطاقم أو حجم الأضرار أو أي تداعيات بيئية محتملة.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مركز أبحاث مقره واشنطن، يتابع حوادث الأمن البحري عالميًا منذ عام 2017، أن تشرين الأول كان الأسوأ من حيث الهجمات على السفن التجارية في مضيق هرمز والممرات المائية المجاورة.

 
 
مواضيع ذات صلة
هيئة بحرية بريطانية: إخماد حريق في ناقلة تعرضت لهجوم بمضيق هرمز وهي تواصل رحلتها الآن
lebanon 24
Lebanon24
27/10/2026 01:39:38 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة بحرية بريطانية: تقارير بنشوب حريق في سفينة على بعد 63 ميلا بحريا جنوب شرق الفاو بالعراق
lebanon 24
Lebanon24
27/10/2026 01:39:38 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة بحرية بريطانية: إصابة سفينة بمقذوف على بعد 13 ميلا بحريا غرب الإمارات
lebanon 24
Lebanon24
27/10/2026 01:39:38 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة بحرية بريطانية: سفينة حاويات تعرضت للاستهداف بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز نحو الخليج
lebanon 24
Lebanon24
27/10/2026 01:39:38 Lebanon 24 Lebanon 24

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية

البريطانية

مضيق هرمز

البريطاني

جنوب شرق

العراقي

العراق

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
18:26 | 2026-10-26
Lebanon24
17:55 | 2026-10-26
Lebanon24
17:46 | 2026-10-26
Lebanon24
17:30 | 2026-10-26
Lebanon24
17:12 | 2026-10-26
Lebanon24
17:11 | 2026-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24