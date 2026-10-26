هيئة بحرية بريطانية: حريق على متن سفينة قبالة السواحل العراقية

أفادت ، اليوم الاثنين، بتلقي تقارير من طرف ثالث عن اندلاع حريق على متن سفينة على بعد 63 ميلًا بحريًا جنوب شرقي منطقة الفاو في ، وفق وكالة " ".

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وأوضحت الهيئة أنه لا تتوافر معلومات عن حالة الطاقم أو حجم الأضرار أو أي تداعيات بيئية محتملة.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مركز أبحاث مقره ، يتابع حوادث الأمن البحري عالميًا منذ عام 2017، أن تشرين الأول كان الأسوأ من حيث الهجمات على السفن التجارية في والممرات المائية المجاورة.