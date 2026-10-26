الحوثيون: 119 غارة سعودية على صنعاء وست محافظات يمنية خلال 24 ساعة

أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، الاثنين، أن الطيران الحربي السعودي شن 119 غارة جوية خلال الساعات الـ24 الماضية، استهدفت ما وصفها بأعيان مدنية في وست محافظات يمنية.

Advertisement

وقال سريع، في بيان، إن طالت صنعاء ومحافظات الجوف وتعز وصعدة وعمران وإب ولحج، وأسفرت، بحسب قوله، عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين.

وأضاف أن الطائرات المستخدمة في الهجمات من طرازي "إف-15" و"تايفون"، انطلقت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، فيما أُطلقت الصواريخ من جيزان.

وأشار سريع إلى أن إجمالي الغارات الجوية والهجمات الصاروخية على اليمن منذ بدء التصعيد في 13 الماضي بلغ، وفق إحصائه، 3298 هجوماً.

ويأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري متواصل في اليمن، يترافق مع تبادل الهجمات الصاروخية بين الحوثيين والقوات الحكومية والتحالف بقيادة السعودية. وفي المقابل، تتحدث وسائل إعلام حوثية عن غارات سعودية تستهدف مدناً ومناطق يمنية، بينها مناطق مدنية، ما يؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى وأضرار مادية.