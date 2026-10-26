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عربي-دولي

غارة على طريق دمشق – حمص تقتل قيادياً في "حراس الدين"

Lebanon 24
26-10-2026 | 15:09
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غارة على طريق دمشق – حمص تقتل قيادياً في حراس الدين
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قُتل ثلاثة أشخاص، بينهم قيادي في تنظيم "حراس الدين" المرتبط بتنظيم القاعدة، إثر استهداف سيارة على طريق دمشق – حمص، في منطقة قارة السورية، بغارة نفذتها طائرة مسيّرة مجهولة المصدر.
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وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» بوقوع انفجار داخل سيارة في المنطقة، مشيرة إلى وصول فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الحادث، حيث عملت على نقل جثث الضحايا، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق لتحديد طبيعة الانفجار وأسبابه.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر في وزارة الدفاع السورية أن طائرة مسيّرة مجهولة المصدر استهدفت السيارة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم القيادي في تنظيم «حراس الدين» أبو عبد الرحمن الليبي، فيما لم تُعرف هوية القتيلين الآخرين.

وكان تنظيم "حراس الدين"، الذي تأسس عام 2018 ونشط في شمال غرب سوريا، قد أعلن حلّ نفسه في كانون الثاني 2025، عقب سقوط حكم بشار الأسد أواخر عام 2024.

وبحسب تقديرات سابقة للأمم المتحدة، ضمّ التنظيم ما بين ألفين و2500 مقاتل، بينهم عناصر أجانب، قبل إعلان حلّه.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد صنّفت التنظيم كياناً إرهابياً عالمياً في أيلول 2019، فيما نفذت القوات الأميركية عمليات عدة استهدفت قياديين وعناصر فيه، من بينها ضربات أعلنت عنها في أيلول 2024، وأسفرت، بحسب الجيش الأميركي، عن مقتل 37 عنصراً من تنظيمَي "داعش" و"حراس الدين".
 
 وأعلن مدير صحة درعا لـ"وكالة الأنباء السورية"، سقوط خمسة ضحايا مدنيين، بينهم نساء وأطفال، جراء غارات جوية أردنية على عدد من المواقع في ريف درعا.
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