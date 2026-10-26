غارة على طريق دمشق – حمص تقتل قيادياً في "حراس الدين"

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قُتل ثلاثة أشخاص، بينهم قيادي في تنظيم "حراس الدين" المرتبط بتنظيم ، إثر استهداف سيارة على طريق – حمص، في منطقة قارة ، بغارة نفذتها طائرة مسيّرة مجهولة المصدر.وأفادت السورية الرسمية «سانا» بوقوع انفجار داخل سيارة في المنطقة، مشيرة إلى وصول فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الحادث، حيث عملت على نقل جثث الضحايا، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق لتحديد طبيعة الانفجار وأسبابه.ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر في السورية أن طائرة مسيّرة مجهولة المصدر استهدفت السيارة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم القيادي في تنظيم «حراس الدين» أبو ، فيما لم تُعرف هوية القتيلين الآخرين.وكان تنظيم "حراس الدين"، الذي تأسس عام 2018 ونشط في شمال غرب ، قد أعلن حلّ نفسه في كانون الثاني 2025، عقب سقوط حكم أواخر عام 2024.وبحسب تقديرات سابقة للأمم المتحدة، ضمّ التنظيم ما بين ألفين و2500 مقاتل، بينهم عناصر أجانب، قبل إعلان حلّه.وكانت قد صنّفت التنظيم كياناً إرهابياً عالمياً في أيلول 2019، فيما نفذت القوات الأميركية عمليات عدة استهدفت قياديين وعناصر فيه، من بينها ضربات أعلنت عنها في أيلول 2024، وأسفرت، بحسب الجيش الأميركي، عن مقتل 37 عنصراً من تنظيمَي "داعش" و"حراس الدين".