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عربي-دولي

ليبيا تعلن رفع القيود الدولية عن مجالها الجوي بعد 11 عامًا من التحذيرات

Lebanon 24
26-10-2026 | 16:40
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ليبيا تعلن رفع القيود الدولية عن مجالها الجوي بعد 11 عامًا من التحذيرات
ليبيا تعلن رفع القيود الدولية عن مجالها الجوي بعد 11 عامًا من التحذيرات photos 0
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أعلنت وزارة النقل الليبية، الاثنين، إلغاء القيود والتحذيرات الاحترازية التي فرضتها منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" على استخدام المجال الجوي الليبي عام 2015.

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وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته عبر حسابها على "فيسبوك"، أن القرار صدر رسميًا في 23 تشرين الأول، وأعلنه الأمين العام للمنظمة خوان كارلوس سالاسار، خلال افتتاح اجتماع مديري عموم الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط، الذي عُقد في الدوحة.

وأشار سالاسار إلى أن هذه الخطوة جاءت نتيجة التقدم الملحوظ الذي أحرزه قطاع الطيران المدني الليبي، والثقة بقدراته خلال الفترة الأخيرة، مشددًا على ضرورة مواصلة جهود التطوير والإصلاح.

من جهتهم، أشاد عدد من رؤساء الوفود المشاركة بأهمية القرار، معتبرين أن رفع التحذيرات المرتبطة بالمخاطر والتهديدات الأمنية في المجال الجوي الليبي من شأنه أن يسهم في إحداث نقلة نوعية في حركة الطيران، وتعزيز نشاط المطارات الليبية.

 
 
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