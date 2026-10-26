ليبيا تعلن رفع القيود الدولية عن مجالها الجوي بعد 11 عامًا من التحذيرات

أعلنت ، الاثنين، إلغاء القيود والتحذيرات الاحترازية التي فرضتها منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" على استخدام المجال الجوي عام 2015.

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وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته عبر حسابها على " "، أن القرار صدر رسميًا في 23 تشرين الأول، وأعلنه للمنظمة خوان كارلوس سالاسار، خلال افتتاح اجتماع مديري عموم الطيران المدني في منطقة ، الذي عُقد في .

وأشار سالاسار إلى أن هذه الخطوة جاءت نتيجة التقدم الملحوظ الذي أحرزه قطاع الطيران المدني الليبي، والثقة بقدراته خلال الفترة الأخيرة، مشددًا على ضرورة مواصلة جهود التطوير والإصلاح.

من جهتهم، أشاد عدد من رؤساء الوفود المشاركة بأهمية القرار، معتبرين أن رفع التحذيرات المرتبطة بالمخاطر والتهديدات الأمنية في المجال الجوي الليبي من شأنه أن يسهم في إحداث نقلة نوعية في ، وتعزيز نشاط المطارات الليبية.