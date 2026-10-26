ترامب يشكك في نزاهة الانتخابات البرازيلية: تبدو "مزورة"

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن الانتخابات الرئاسية البرازيلية التي فاز فيها الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الأحد، تبدو "مزورة"، من دون تقديم أي أدلة تدعم ادعاءه، بحسب وكالة "رويترز".
وقال ترامب للصحفيين: "لم أتخذ موقفا، لكنها بدت وكأنها انتخابات مزورة أخرى"، مضيفًا أنها "بدت لي سيئة للغاية".
وكانت مفوضية الانتخابات البرازيلية قد أعلنت، فجر الاثنين، فوز لولا دا سيلفا بولاية رئاسية رابعة غير متتالية، بعد تغلبه في جولة الإعادة على منافسه اليميني فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس السابق جايير بولسونارو.
وبحسب النتائج الرسمية، حصل لولا على نحو 51.8% من الأصوات، مقابل 48.2% لبولسونارو.
وبهذه النتيجة، حافظت البرازيل على توجهها اليساري، في وقت شهدت فيه دول أخرى في أميركا اللاتينية، بينها الأرجنتين وتشيلي وكولومبيا، تحولات نحو اليمين، وهي دول تحظى بدعم ترامب.