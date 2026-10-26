بعد خسارته الانتخابات.. بولسونارو ممنوع من السفر

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أعلن السيناتور البرازيلي فلافيو بولسونارو، أن منعه من مغادرة البلاد، بعد من خسارته الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس لويس إيناسيو لولا .وقال بولسونارو، في مقطع مصوّر نشره عبر ، إن الشرطة الفيدرالية طلبت منه تسليم جوازات سفره، بموجب قرار قال إنه صادر عن قاضي ألكسندر دي مورايس، وذلك عقب زيارته والده، الرئيس السابق جايير بولسونارو.وأوضح أن القرار جاء، بحسب اعتقاده، على خلفية تصريحات أدلى بها شقيقه إدواردو بولسونارو، دعا فيها إلى مغادرة في حال خسارة الانتخابات.وأكد بولسونارو أنه لم يكن يعتزم مغادرة البلاد، مشيراً إلى أنه سيمتثل لطلب تسليم جوازات السفر، مع الطعن في القرار القضائي.ويأتي هذا التطور بعدما فاز لولا دا سيلفا بولاية رئاسية ، إثر حصوله على نحو 51.8% من الأصوات، مقابل 48.2% لبولسونارو، الذي رفض الإقرار بالهزيمة وأعلن عزمه الطعن في نتائج الانتخابات.ولم يصدر تعليق فوري من المحكمة أو الشرطة الفيدرالية بشأن تصريحات بولسونارو، وفق وكالة " ".